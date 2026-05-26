Ріко Верховен показав обличчя в синцях після бою з Усиком (відео)

Боксер із Нідерландів показав, як він готує собі сніданок, і заразом продемонстрував обличчя українського чемпіона, яке заплило після ударів.

"Усе, що мені хотілося — це сендвіч із нутеллою", — сказав Ріко, споруджуючи собі бутерброд. Відео він опублікував в Instagram.

У Ріко Верховена ще не зійшли синці від ударів Усика

Це перше відео з травмами від Верховена, після бою з Олександром Усиком у Єгипті. Тоді українець захистив титули чемпіона світу з боксу в хевівейті завдяки перемозі технічним нокаутом над Ріко Верховеном в 11 раунді. Вистояти проти Усика на рингу було непросто, і, як показало відео від нідерландця, ще й болісно.

37-річного Ріко Верховена називають "Королем кікбоксингу" завдяки його домінуванню у важкій вазі в престижній серії GLORY.

Верховен почав займатися бойовими мистецтвами ще в дитинстві, а професійну кар'єру розпочав у 2004 році.

У кікбоксингу він тривалий час був номером один у світі, незмінно лідируючи в рейтингах і утримуючи титул чемпіона GLORY Heavyweight. Протягом 12 років Ріко встановив низку рекордів у дивізіоні.

Ріко не тільки спортсмен, а й актор. Він знімався в кінострічках "Кікбоксер: Помста", "Чорний лотос", "Полювання на злодіїв 2: Пантера", "Боротьба в тіні" і "Дім біля дороги 2".

Ріко Верховен і Джейсон Стейтем

Зв'язки Ріко в кіно допомогли йому організувати бій проти Усика. За словами нідерландця, про отримання контракту на поєдинок з Олександром Усиком для нього домовився актор Джейсон Стейтем, який також був присутній на поєдинку.

А 24 травня Верховен подав офіційний протест після поразки від Усика.