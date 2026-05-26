Рико Верховен показал лицо в синяках после боя с Усиком (видео)

Боксер из Нидерландов показал, как он готовит себе завтрак и заодно продемонстрировал заплывшее после ударов украинского чемпиона лицо.

"Все, что мне хотелось – это сэндвич с нутеллой", — сказал Рико, сооружая себе бутерброд. Видео он опубликовал в Instagram.

У Рико Верховена еще не сошли синяки от ударов Усика

Это первое видео с травмами от Верховена, после боя с Александром Усиком в Египте. Тогда украинец защитил титулы чемпиона мира по боксу в хевивейте благодаря победе техническим нокаутом над Рико Верховеном в 11 раунде. Выстоять против Усика на ринге было непросто, и, как показало видео от нидерландца, еще и болезненно.

37-летнего Рико Верховена называют "Королем кикбоксинга" благодаря его доминированию в тяжелом весе в престижной серии GLORY.

Верховен начал заниматься боевыми искусствами еще в детстве, а профессиональную карьеру начал в 2004 году.

В кикбоксинге он длительное время был номером один в мире, неизменно лидируя в рейтингах и удерживая титул чемпиона GLORY Heavyweight. В течение 12 лет Рико установил ряд рекордов в дивизионе.

Рико не только спортсмен, но и актер. Он снимался в кинолентах "Кикбоксер: Месть", "Черный лотос", "Охота на воров 2: Пантера", "Борьба в тени" и "Дом у дороги 2".

Рико Верховен и Джейсон Стейтем

Связи Рико в кино помогли ему организовать бой против Усика. По словам нидерландца, о получении контракта на поединок с Александром Усиком для него договорился актер Джейсон Стейтем, который также присутствовал на поединке.

А 24 мая Верховен подал официальный протест после поражения от Усика.