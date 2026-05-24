Верховен подал официальный протест после поражения от Усика

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен подал официальный протест относительно результата чемпионского боя против украинца Александра Усика,. Спортсмен заявил, что рефери слишком рано остановил поединок за несколько секунд до завершения раунда.

После завершения чемпионского поединка команда Рико Верховена решила официально обжаловать решение судьи о досрочной остановке боя. Нидерландский спортсмен убежден, что мог продолжать боксировать до финального гонга 11-го раунда, а потому подал протест относительно результата встречи с Александром Усиком, сообщает ТСН.

О подаче протеста Верховен рассказал в своих Instagram-сториз. Спортсмен опубликовал сообщение уже по дороге в аэропорт после завершения поединка.

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда их соблюдают в самые важные моменты", — написал Рико Верховен.

Відео дня

Нидерландский боец считает, что рефери преждевременно завершил поединок. По словам Верховена, судья не дал ему возможности завершить 11-й раунд, хотя до гонга оставались считанные секунды.

После боя Верховен заявил, что решение рефери стало для него шоком. Он отметил, что после просмотра эпизода еще больше убедился в своей позиции относительно преждевременной остановки боя.

"Я специально пересмотрел остановку боя после того, как начитался комментариев. Они реально остановили бой уже после гонга. Я знал, что до гонга еще 10 секунд. Понимал, что нужно просто отработать это время на ногах. Поднять руки и блокировать удары. Мне кажется, что это я и делал. Поэтому решение рефери меня шокировало", — заявил Верховен.

Бой между Усиком и Верховеном состоялся в ночь на 24 мая 2026 года в Гизе возле египетских пирамид. Украинский боксер победил техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как отправил соперника в нокдаун и пошел на добивание, а рефери решил досрочно завершить поединок.

На момент остановки боя Верховен даже лидировал на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью. Статистика ударов также свидетельствовала о незначительном преимуществе нидерландского спортсмена.

После завершения поединка команда Верховена и представители мира бокса начали активно обсуждать действия рефери. Тренер нидерландца Питер Фьюри заявил, что судья мог позволить бойцам завершить раунд и призвал Усика согласиться на реванш.

Сам Александр Усик после победы поблагодарил украинских военных, которые прилетели поддержать его в Египет, а также положительно отозвался о выступлении Рико Верховена. Пока неизвестно, будет ли официальный протест Верховена иметь последствия для результата поединка.

Напомним, что бой Александра Усика и Рико Верховена за пояс WBC состоялся 23 мая возле пирамид в Гизе в Египте. Поединок стал одним из самых громких событий года в мире бокса и кикбоксинга, а букмекеры перед боем отдавали предпочтение украинцу.

Ранее мы также информировали, что после победы над Рико Верховеном команда Александра Усика начала обсуждать возможных следующих соперников украинского чемпиона. Среди претендентов назывались Tyson Fury, Anthony Joshua и Daniel Dubois, а президент WBC не исключил организации реванша с Верховеном.