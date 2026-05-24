Верховен подав офіційний протест після поразки від Усика

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен подав офіційний протест щодо результату чемпіонського бою проти українця Олександра Усика,. Спортсмен заявив, що рефері занадто рано зупинив поєдинок за кілька секунд до завершення раунду.

Після завершення чемпіонського поєдинку команда Ріко Верховена вирішила офіційно оскаржити рішення судді про дострокову зупинку бою. Нідерландський спортсмен переконаний, що міг продовжувати боксувати до фінального гонгу 11-го раунду, а тому подав протест щодо результату зустрічі з Олександром Усиком, повідомляє ТСН.

Про подання протесту Верховен розповів у своїх Instagram-сторіз. Спортсмен опублікував допис уже дорогою до аеропорту після завершення поєдинку.

"Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли їх дотримуються у найважливіші моменти", — написав Ріко Верховен.

Відео дня

Нідерландський боєць вважає, що рефері передчасно завершив поєдинок. За словами Верховена, суддя не дав йому можливості завершити 11-й раунд, хоча до гонгу залишалися лічені секунди.

Після бою Верховен заявив, що рішення рефері стало для нього шоком. Він наголосив, що після перегляду епізоду ще більше переконався у своїй позиції щодо передчасної зупинки бою.

"Я спеціально переглянув зупинку бою після того, як начитався коментарів. Вони реально зупинили бій вже після гонгу. Я знав, що до гонгу ще 10 секунд. Розумів, що потрібно просто відпрацювати цей час на ногах. Підняти руки і блокувати удари. Мені здається, що це я і робив. Тому рішення рефері мене шокувало", — заявив Верховен.

Бій між Усиком і Верховеном відбувся в ніч проти 24 травня 2026 року в Гізі біля єгипетських пірамід. Український боксер переміг технічним нокаутом в 11-му раунді після того, як відправив суперника в нокдаун і пішов на добивання, а рефері вирішив достроково завершити поєдинок.

На момент зупинки бою Верховен навіть лідирував на записках одного із суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию. Статистика ударів також свідчила про незначну перевагу нідерландського спортсмена.

Після завершення поєдинку команда Верховена та представники світу боксу почали активно обговорювати дії рефері. Тренер нідерландця Пітер Ф’юрі заявив, що суддя міг дозволити бійцям завершити раунд і закликав Усика погодитися на реванш.

Сам Олександр Усик після перемоги подякував українським військовим, які прилетіли підтримати його в Єгипет, а також позитивно відгукнувся про виступ Ріко Верховена. Наразі невідомо, чи матиме офіційний протест Верховена наслідки для результату поєдинку.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Ріко Верховена за пояс WBC відбувся 23 травня біля пірамід у Гізі в Єгипті. Поєдинок став однією з найгучніших подій року у світі боксу та кікбоксингу, а букмекери перед боєм віддавали перевагу українцю.

Раніше ми також інформували, що після перемоги над Ріко Верховеном команда Олександра Усика почала обговорювати можливих наступних суперників українського чемпіона. Серед претендентів називалися Tyson Fury, Anthony Joshua та Daniel Dubois, а президент WBC не виключив організації реваншу з Верховеном.