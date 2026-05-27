"Акела продовжує тримати камінь": Усик звернувся до критиків після перемоги (відео)

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над нідерландцем Ріко Верховеном подякував українцям за підтримку та відповів критикам. Боксер записав відеозвернення після повернення до родини.

Відповідне відео спортсмен опублікував у своєму Instagram.

Усик заявив, що бачить підтримку вболівальників і цінує повідомлення, які отримує після боїв.

“Повернувся до родини. Усе чудово, все слава Богу. Вчергове хочу подякувати українському народу за підтримку. Бачу всі ваші повідомлення, всю вашу підтримку, натхнення і боротьбу”, — сказав Усик.

Також боксер прокоментував критику після поєдинку. Він використав фразу про Акелу — персонажа з твору Редьярда Кіплінга.

Вислів “Акела промахнувся” вживають, коли йдеться про помилку або невдачу людини, яку раніше вважали сильною та непохитною. Усик дав зрозуміти, що не звертає уваги на критику через не надто видовищний, на думку частини фанатів, поєдинок, адже головним результатом вважає саму перемогу.

Відео дня

“Тільки мертвий не сказав, що Акела промахнувся. Акела продовжує тримати свій камінь, усе чудово. Є перемога, і це найважливіше. Інколи вона не така гарна, як би хтось хотів, але вона є”, — додав спортсмен.

У відеозверненні боксер також подякував іноземним уболівальникам англійською мовою. Він сказав, що цінує підтримку своєї команди та України.

Наприкінці Усик звернувся до людей, які сумніваються у власних силах.

“Всім тим, хто не вірить в то, що він може, повірте, ви можете. І не звертайте увагу на те, коли вам кажуть, що ви не можете” — сказав боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик успішно захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок завершився перемогою українця в 11 раунді.

Після цього бою для Усика вже визначили наступних суперників. Очікується, що найближчим часом українець зустрінеться з німецьким боксером Агітом Кабаєлою. Крім того, у Нідерландах планують провести реванш між Усиком і Верховеном.