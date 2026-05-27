"Акела продолжает держать камень": Усик обратился к критикам после победы (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после победы над нидерландцем Рико Верховеном поблагодарил украинцев за поддержку и ответил критикам. Боксер записал видеообращение после возвращения к семье.

Усик заявил, что видит поддержку болельщиков и ценит сообщения, которые получает после боев.

"Вернулся к семье. Все прекрасно, все слава Богу. В очередной раз хочу поблагодарить украинский народ за поддержку. Вижу все ваши сообщения, всю вашу поддержку, вдохновение и борьбу", — сказал Усик.

Также боксер прокомментировал критику после поединка. Он использовал фразу об Акеле — персонаже из произведения Редьярда Киплинга.

Выражение "Акела промахнулся" употребляют, когда речь идет об ошибке или неудаче человека, которого раньше считали сильным и непоколебимым. Усик дал понять, что не обращает внимания на критику из-за не слишком зрелищного, по мнению части фанатов, поединка, ведь главным результатом считает саму победу.

"Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся. Акела продолжает держать свой камень, все отлично. Есть победа, и это самое важное. Иногда она не так хороша, как бы кто-то хотел, но она есть", — добавил спортсмен.

В видеообращении боксер также поблагодарил иностранных болельщиков на английском языке. Он сказал, что ценит поддержку своей команды и Украины.

В конце Усик обратился к людям, которые сомневаются в собственных силах.

"Всем тем, кто не верит в то, что он может, поверьте, вы можете. И не обращайте внимание на то, когда вам говорят, что вы не можете" — сказал боксер.

Напомним, Александр Усик успешно защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок завершился победой украинца в 11 раунде.

После этого боя для Усика уже определили следующих соперников. Ожидается, что в ближайшее время украинец встретится с немецким боксером Агитом Кабаелой. Кроме того, в Нидерландах планируют провести реванш между Усиком и Верховеном.