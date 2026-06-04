"Раніше була ворожнеча": Джошуа розповів, чи може провести третій бій проти Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів про те, що був би не проти провести ще один поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Раніше українець двічі перемагав британця.

Водночас Джошуа відзначив, що це був би інший поєдинок, адже наразі між ним та українцем немає ворожнечі. Про це британець сказав у інтерв'ю Ring Magazine.

"Це залежить від нього. Але я думаю, що це було б чудово, з повагою. Це було б просто дружнє змагання. Раніше все було інакше, була справжня ворожнеча, але зараз це було б просто дружнє змагання", — пояснив Джошуа.

У самого британця цьогоріч заплановано два поєдинку. Спершу, 25 липня, він зійдеться з Крістіаном Пренгою у Ер-Ріяді, а наприкінці року у нього буде бій проти Тайсона Ф'юрі, який охрестили "Битвою за Британію".

Раніше Усик двічі перемагав Джошуа у 2021 і 2022 роках.

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Чому Усик навчив Джошуа

Ентоні Джошуа раніше мав тренувальний табір з Олександром Усиком. Сам британець дуже позитивно оцінює цей досвід, зокрема, команду, яка зазвичай працює з українським спортсменом. Він назвав команду Усика "солдатами, які розуміють свій обов’язок — іти підкорювати світ".

Також Джошуа зазначив, чому навчився під час роботи з Усиком:

"Важливості молитви. Але з погляду боксерського інтелекту, якщо ви подивитеся на нього та його команду, це як олімпійська команда, яка перейшла з аматорського боксу до професійного. Отже, я в нього навчився оточувати себе досвідченими людьми. Дехто з нас тренується з другом у місцевому спортзалі, сплачуючи 20 фунтів на місяць, і він одночасно виконує роль тренера з фізпідготовки. Він не спілкується з твоїм тренером з боксу. А твій тренер з боксу не взаємодіє з масажистом".

На його думку, сила команди Усика в тому, що це єдиний колектив, який рухається в одному напрямку, а не переслідують власні цілі.

"Йдеться про колективну силу, і це видно по ньому. Коли він б’ється, його команда робить це разом з ним", — резюмував Джошуа.

Нагадаємо, Олександр Усик успішно захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок завершився перемогою українця в 11 раунді. А 24 травня Верховен подав офіційний протест після поразки від Усика.

Після цього бою для Усика вже визначили наступних суперників. Очікується, що найближчим часом українець зустрінеться з німецьким боксером Агітом Кабаєлою. Крім того, у Нідерландах планують провести реванш між Усиком і Верховеном.

Фокус також писав про те, що Ріко Верховен став на захист Усика від шанувальників боксу, які висловили здивування щодо фізичної форми українця під час бою.