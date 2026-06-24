Усик може завершити кар'єру в найближчі дні: директор команди боксера приголомшив заявою

Український непереможний боксер, чемпіон світу Олександр Усик може завершити свою кар'єру в найближчі дні. Заяву щодо цього зробив директор його команди Сергій Лапін.

За його словами, наразі рішення не було прийнято. Водночас наразі команда Усика веде розмову з обов'язковим претендентом на його титул Агітом Кабаєлем. Про це повідомляє Mirror.

"Агіт Кабаєл — чудовий боєць, гідний чемпіон і людина, яку ми поважаємо. Тут немає нічого особистого, але бої такого масштабу не проводяться через бажання соціальних мереж чи тиск громадськості. Олександр провів усю свою кар’єру, доводячи, хто він є. На цьому етапі питання вже не в тому, з ким Усик має провести поєдинок. Питання в тому, який бій можна провести?" — сказав Лапін.

Директор команди Усика пояснив, що це має бути серйозна пропозиція щодо проведення бою, яка буде підтримана правильною комерційною пропозицією, промоутерами тощо. Однак він наголосив, що мають бути правильні цифри.

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Водночас Лапін наголосив, що якщо пропозиція буде, то Усик готовий до бою з німецьким боксером. Нічого особисте та емоційне не стане на заваді цьому поєдинку.

"Олександр заслужив право ретельно оцінити кожен варіант. Ми спілкуємося з різними сторонами та розглядаємо всі можливості. Рішення буде прийнято до кінця цього тижня, і всі знатимуть, на якому ми становищі. Ясність настане дуже скоро", — сказав він.

При цьому тренер дав зрозуміти, що інший варіант, який розглядається, — завершення кар'єри.

"Коли боєць досяг усього, чого досяг Олександр, кожен його виступ стає особливим. Можливо, фанати вже бачили його на рингу востаннє. А може, попереду ще один розділ. Ми дізнаємося дуже скоро", — сказав Лапін.

Нагадаємо, Олександр Усик успішно захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок завершився перемогою українця в 11 раунді. А 24 травня Верховен подав офіційний протест після поразки від Усика.

Після цього бою для Усика вже визначили наступних суперників. Очікується, що найближчим часом українець зустрінеться з німецьким боксером Агітом Кабаєлою. Крім того, у Нідерландах планують провести реванш між Усиком і Верховеном.

Фокус також писав про те, що Ріко Верховен став на захист Усика від шанувальників боксу, які висловили здивування щодо фізичної форми українця під час бою.