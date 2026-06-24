Усик может завершить карьеру в ближайшие дни: директор команды боксера поразил всех своим заявлением

Непобедимый украинский боксер, чемпион мира Александр Усик может завершить свою карьеру в ближайшие дни. Об этом заявил директор его команды Сергей Лапин.

По его словам, на данный момент решение не принято. В то же время команда Усика ведет переговоры с обязательным претендентом на его титул Агитом Кабаелем. Об этом сообщает Mirror.

"Агит Кабаел — великолепный боец, достойный чемпион и человек, которого мы уважаем. Здесь нет ничего личного, но бои такого масштаба не проводятся из-за желания социальных сетей или давления общественности. Александр провел всю свою карьеру, доказывая, кто он есть. На данном этапе вопрос уже не в том, с кем Усик должен провести поединок. Вопрос в том, какой бой можно провести?" — сказал Лапин.

Директор команды Усика пояснил, что это должно быть серьёзное предложение о проведении боя, подкреплённое надлежащим коммерческим предложением, промоутерами и т. д. Однако он подчеркнул, что цифры должны быть адекватными.

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В то же время Лапин подчеркнул, что если поступит предложение, то Усик готов к бою с немецким боксером. Никакие личные или эмоциональные мотивы не помешают этому поединку.

"Александр заслужил право тщательно оценить каждый вариант. Мы общаемся с различными сторонами и рассматриваем все возможности. Решение будет принято до конца этой недели, и все узнают, в каком положении мы находимся. Ясность наступит очень скоро", — сказал он.

При этом тренер дал понять, что другой рассматриваемый вариант — завершение карьеры.

"Когда боец достиг всего того, чего достиг Александр, каждое его выступление становится особенным. Возможно, фанаты уже видели его на ринге в последний раз. А может, впереди ещё одна глава. Мы узнаем это очень скоро", — сказал Лапин.

Напомним, Александр Усик успешно защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок завершился победой украинца в 11-м раунде. А 24 мая Верховен подал официальный протест после поражения от Усика.

После этого боя для Усика уже определили следующих соперников. Ожидается, что в ближайшее время украинец встретится с немецким боксёром Агитом Кабаелой. Кроме того, в Нидерландах планируют провести реванш между Усиком и Верховеном.

"Фокус" также писал о том, что Рико Верховен встал на защиту Усика перед поклонниками бокса, выразившими удивление по поводу физической формы украинца во время боя.