После отказа Усика от поясов: россиянин Гассиев получил титул чемпиона WBA

Украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.

Как пишет издание OBOZ.UA со ссылкой на обновленный рейтинг WBA в супертяжелом весе, имя Усика больше не фигурирует в списке чемпионов организации. Вместо этого первую строчку теперь занимает Гассиев, которого официально перевели в статус полноправного обладателя титула.

Эти изменения стали следствием решения украинца в конце июня сложить сразу три чемпионских пояса — WBA, WBC и IBF. Сам Усик объяснял, что не хочет задерживать дивизион из-за обязательных защит и планирует полностью сосредоточиться на подготовке к своему последнему бою в карьере.

Мурат Гассиев Фото: Из открытых источников

Для Гассиева это стало самым большим достижением в супертяжелом весе. До этого он владел титулом регулярного чемпиона WBA, который завоевал в декабре 2025 года после досрочной победы над болгарином Кубратом Пулевым. После освобождения главного пояса организация без проведения отдельного боя автоматически повысила россиянина до статуса основного чемпиона мира.

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Кроме того, издание отметило, что у истории Усика и Гассиева есть свой подтекст, ведь боксеры уже встречались на ринге. В 2018 году украинец уверенно победил россиянина в финале Всемирной боксерской суперсерии и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Тогда Усик выиграл единогласным решением судей, не оставив сопернику шансов.

После отказа украинца от титулов изменения произошли и в других организациях. Временный чемпион WBC Агит Кабайел получил статус полноценного чемпиона мира, а пояс IBF пока остается вакантным — его должны разыграть претенденты в ближайшем поединке.

Ожидается, что свою первую защиту титула WBA Гассиев проведет уже 11 июля в Москве. Его соперником станет французский боксер Тони Йока.

Александр Усик отказался от поясов — что об этом известно

Напомним, что в конце июня Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, в частности WBA, WBC, IBF, WBO и IBO. Украинец заявил, что хочет сделать титулы вакантными для других претендентов, однако завершать карьеру не планирует и проведет еще один поединок под названием Last Dance ("Последний танец").

Впоследствии, после громкой новости от Александра Усика об отказе от поясов, на это начали реагировать известные спортсмены и украинские звезды.

В частности, Рико Верховен предложил Усику провести реванш, назвав его потенциально крупнейшим кроссовер-поединком эпохи. Кроме того, актёр Андрей Бедняков и комик Василий Байдак отреагировали с юмором — один "забрал" себе пояс WBO, а другой пошутил о продаже титула на аукционе.

Также "Фокус" писал, что, как пояснил спортивный директор команды Сергей Лапин, Александр Усик решил отказаться от большинства чемпионских поясов, чтобы дать возможность другим боксёрам, в частности Энтони Джошуа, бороться за них. По словам Лапина, украинец планирует провести свой прощальный бой в США и оставить себе только титул Ring Magazine.