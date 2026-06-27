"Тогда возьму титул WBO": известные украинцы и мировые звезды отреагировали на завершение карьеры Усика

Решение украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика отказаться от всех поясов комментируют боксеры со всего мира, звезды шоу-бизнеса и комики.

Фокус собрал реакции известных людей на заявление Усика о завершении карьеры и "последнем танце".

Бывший промоутер Усика Александр Красюк, который в свое время вывел украинца на вершину мирового бокса, заявил, что поступил правильно.

"Последний танец — наверное, гопак. С него всё началось — им и должно закончиться", — пошутил Красюк.

Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Агит Кабаел, который официально стал следующим спарринг-партнёром Усика, также присоединился к комментаторам.

"Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере", — написал Кабаел в Instagram.

Нидерландский боксер Рико Верховен, с которым Усик провел свой последний боксерский поединок в Египте, предложил в качестве "последнего танца" провести с ним поединок-реванш.

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"Время реванша в "Последнем танце" — давайте сделаем этот поединок самым грандиозным кроссоверным боем этой эпохи", — написал Верховен.

Украинский телеведущий и актёр Андрей Бедняков решил воспользоваться случаем и забрать один из поясов Усика.

"И тогда я завоюю титул WBO", — написал Бедняков под постом Усика о завершении карьеры.

Стендап-комик Василий Байдак поинтересовался, можно ли продать один из поясов боксёра на аукционе, а режиссёр Алан Бадоев поблагодарил Усика за такой путь, назвав его примером для подражания.

Напомним, 26 июня Александр Усик заявил, что отказывается от всех своих поясов.

24 мая появилось интервью Александра Усика, в котором он говорил о завершении карьеры. По словам спортсмена, он планирует провести ещё два боя, а затем окончательно уйдёт из спорта.