"Візьму тоді WBO": відомі українці та світові зірки відреагували на завершення кар'єри Усика

Рішення українського чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика відмовитись від усіх поясів коментують світові боксери, зірки шоу-бізнесу та коміки.

Фокус зібрав реакції відомих людей на заяву Усика про завершення кар'єри та "останній танок".

Колишній промоутер Усика Олександр Красюк, який свого часу вивів українця на вершину світового боксу, заявив, що він все правильно зробив.

"Last dance — мабуть, гопак. З нього все почалося — ним і має закінчитись", — пожартував Красюк.

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл, який офіційно став наступним спаринг-партнером для Усика, також долучився до коментаторів.

"Нічого, крім поваги до цієї неймовірної кар'єри", — написав Кабаєл в Instagram.

Нідерландський боксер Ріко Верховен, з яким Усик мав останній боксерський поєдинок в Єгипті, запропонував у якості "останнього танцю" провести поєдинок-реванш з ним.

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"Час реваншу в "Останньому танці" — давайте зробимо цей поєдинок найбільшим кросоверним боєм цієї епохи", — написав Верховен.

Український телеведучий та актор Андрій Бедняков вирішив скористатись нагодою та забрати один з поясів Усика.

"І візьму тоді WBO", — написав Бедняков під постом Усика про завершення кар'єри.

Стендап-комік Василь Байдак поцікавився, чи можна продати один з поясів боксера на аукціоні, а режисер Алан Бадоєв подякував Усику за такий шлях, назвавши його прикладом для наслідування.

Нагадаємо, 26 червня Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх своїх поясів.

24 травня з'явилось інтерв'ю Олександра Усика, у якому він говорив про завершення кар'єри. Зі слів спортсмена, він планує провести ще два поєдинки й тоді піде остаточно.