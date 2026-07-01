Після відмови Усика від поясів: росіянин Гассієв отримав титул чемпіона WBA

Український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурат Гассієв, який раніше володів лише "регулярним" поясом.

Як пише видання OBOZ.UA з посиланням на оновлений рейтинг WBA у суперважкій вазі, ім’я Усика більше не присутнє у списку чемпіонів організації. Натомість перший рядок тепер займає Гассієв, якого офіційно перевели у статус повноправного володаря титулу.

Зміни стали наслідком рішення українця наприкінці червня скласти одразу три чемпіонські пояси — WBA, WBC та IBF. Сам Усик пояснював, що не хоче затримувати дивізіон через обов’язкові захисти та планує повністю сконцентруватися на підготовці до свого останнього бою в кар’єрі.

Мурат Гассієв Фото: З відкритих джерел

Для Гассієва це стало найбільшим досягненням у надважкому дивізіоні. До цього він мав титул регулярного чемпіона WBA, який здобув у грудні 2025 року після дострокової перемоги над болгарином Кубрат Пулев. Після звільнення головного поясу організація без проведення окремого бою автоматично підвищила росіянина до статусу основного чемпіона світу.

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Також видання зазначило, що історія Усика та Гассієва має окремий підтекст, адже боксери вже зустрічалися у ринзі. У 2018 році українець впевнено переміг росіянина у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії та став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. Тоді Усик виграв одноголосним рішенням суддів, не залишивши супернику шансів.

Після відмови українця від титулів зміни відбулися і в інших організаціях. Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабайел отримав статус повноцінного чемпіона світу, а пояс IBF наразі залишається вакантним — його мають розіграти претенденти у найближчому поєдинку.

Очікується, що свій перший захист титулу WBA Гассієв проведе вже 11 липня у Москві. Його суперником стане французький боксер Тоні Йока.

Олександр Усик відмовився від поясів — що про це відомо

Нагадаємо, що наприкінці червня Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зокрема WBA, WBC, IBF, WBO та IBO. Українець заявив, що хоче зробити титули вакантними для інших претендентів, однак завершувати кар’єру не планує та проведе ще один поєдинок під назвою Last Dance ("Останній танець").

Згодом, після резонансної новини від Олександр Усик про відмову від поясів, на це почали реагувати відомі спортсмени та українські зірки.

Зокрема, Ріко Верховен запропонував Усику провести реванш, назвавши його потенційно найбільшим кросовер-боєм епохи. Окрім цього, актор Андрій Бедняков та комік Василь Байдак відреагували з гумором — один "забрав" собі пояс WBO, а інший пожартував про продаж титулу на аукціоні.

Також Фокус писав, що, як пояснив спортивний директор команди Сергій Лапін, Олександр Усик вирішив відмовитися від більшості чемпіонських поясів, щоб дати можливість іншим боксерам, зокрема Ентоні Джошуа, боротися за них. За словами Лапіна, українець планує провести свій прощальний бій у США та залишити собі лише титул Ring Magazine.