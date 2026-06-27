"Дати можливість Джошуа": директор Усика пояснив відмову спортсмена від чемпіонських поясів

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик вирішив відмовитися від майже усіх спортивних поясів, даючи можливість своєму другу Ентоні Джошуа стати наступним переможцем. Українець залишить собі лише титул Ring Magazine.

"Останній танець" Олександра Усика, який той анонсував як свій прощальний бій, може включати змагання в Сполучених Штатах. Про це виданню ESPN розповів спортивний директор боксера Сергій Лапін.

За його словами, українець завжди планував завершити свою кар'єру фінальним поєдинком в США, де він хоче написати останню главу своєї боксерської спадщини.

Рішення ж про відмову від поясів WBA, WBC, IBF, WBO та IBO було прийнято з урахуванням майбутнього суперважкої ваги, — сказав Лапін.

Спортивний директор чемпіона зауважив, що Олександр звільнив титули організацій, щоб дати можливість британцю Ентоні Джошуа возз'єднати їх.

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Утім, Усик вирішив зберегти свій титул Ring Magazine, який у боксерських колах розглядають як лінійний чемпіонат для визнаних об’єднаних чемпіонів, що очолюють окрему вагову категорію. Звання лінійного чемпіона отримує боксер, який перемагає чемпіона з цим неформальним статусом, при цьому офіційні пояси у даному випадку неважливі.

Нагадаємо, Сергій Лапін 24 червня розповідав, що Олександр Усик може завершити свою кар'єру й команда спортсмена веде розмову з обов'язковим претендентом на його титул Агітом Кабаєлем.

Вже 26 червня Усик заявив, що відмовляється від усіх поясів, але на прощання проведе ще один бій.

Світові зірки по-різному відреагували на рішення 39-річного спортсмена.