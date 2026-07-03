Усик выбрал соперника для "последнего танца": СМИ раскрыли, с кем он хочет провести прощальный бой

Александр Усик может провести последний бой в своей профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

Как сообщает издание BBC Sport, стороны в настоящее время обсуждают возможное сотрудничество, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто, и никаких документов пока не подписано.

После того как на прошлой неделе Усик сложил полномочия чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в супертяжелом весе, вокруг его будущего начали распространяться различные предположения. Сам боксер быстро развеял слухи о завершении карьеры и пояснил, что планирует выйти на ринг ещё один раз, назвав этот поединок своим "последним танцем".

По словам директора команды Усика Сергея Лапина, наиболее вероятным соперником украинца на данный момент является американец Деонтей Уайлдер. Он отметил, что этот бой выглядит привлекательным не только с спортивной точки зрения, но и обладает большим коммерческим и международным потенциалом.

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"Усик уже дал понять, что именно Уайлдера он хотел бы видеть своим соперником в заключительном поединке. Это противостояние способно вызвать большой интерес у болельщиков в разных странах мира", — пояснил Лапин.

Деонтей Уайлдер Фото: "РБК-Украина"

В свою очередь менеджер американского боксёра Шелли Финкель сообщила, что Уайлдер не откажется от такого предложения. По её словам, если сторона Усика официально предложит провести поединок, американец согласится выйти на ринг.

В то же время команда украинца подтвердила, что в настоящее время ведутся прямые переговоры с Zuffa Boxing. А вот Лапин подчеркнул, что пока процесс находится на начальной стадии — стороны лишь обсуждают возможные условия сотрудничества, поэтому говорить о заключенном соглашении пока рано.

Он добавил, что компанию рассматривают как одного из главных претендентов на организацию крупного международного боксерского шоу. Окончательное решение будет принято после того, как будет определен формат проведения поединка, который наилучшим образом будет соответствовать интересам спортсменов и масштабу предстоящего мероприятия.

Как отмечает издание, Zuffa Boxing — новый боксерский проект, возглавляемый президентом UFC Даной Уайтом при поддержке Саудовской Аравии. Компания стремится предложить новую модель развития профессионального бокса, отказавшись от традиционной системы санкционирующих организаций и создав собственную структуру чемпионских титулов.

Напомним, что 39-летний Александр Усик до сих пор не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге и имеет в своём активе 25 побед. В свою очередь, Деонтей Уайлдер, которому сейчас 40 лет, ранее был чемпионом мира в супертяжёлом весе и остаётся одним из самых известных боксёров этого дивизиона, хотя пик его карьеры уже позади.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести ещё один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.