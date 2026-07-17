"Он один из величайших": экс-чемпион UFC Джонс назвал условия боя с Усиком

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал возможность проведения боя по правилам бокса против бывшего чемпиона мира, украинца Александра Усика.

По словам Джонса, ему было бы неинтересно проводить бой по правилам бокса против Усика. Об этом он заявил в интервью каналу Ring Magazine.

"Это Усик, чувак. Он один из величайших боксёров всех времён в супертяжёлом весе. Я также знаю, что он занимается борьбой. Борьба была важной частью его тренировок на протяжении многих лет. Вероятно, именно поэтому он так доминирует в клинче", — пояснил Джонс.

В то же время боец UFC добавил, что если Усику было бы интересно проверить весь свой арсенал боевых навыков, то есть сразиться по правилам ММА, он готов "помочь".

"Но ограничивать себя, используя только руки, — это не моя стихия. Так что из всех супертяжеловесов я вижу в Усике наибольший потенциал, и он способен составить конкуренцию. Но я не боксер и не считаю Усика универсальным бойцом. Думаю, весь мир знает, что произошло бы, если бы нас заперли в одной комнате. И на этом я остановлюсь", — убежден Джонс.

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В то же время на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что он откажется от боксерского поединка, Джонс ответил утвердительно.

"Я уважаю его на ринге, и он должен уважать меня в октагоне", — подытожил экс-чемпион UFC.

До этого директор команды Усика Сергей Лапин заявлял, что Александр рассматривает возможность боев против Деонтея Уайлдера и Джонса.

Джон Джонс — что известно о возможном сопернике Усика

Джон Джонс стал самым молодым чемпионом в истории UFC, одержав победу над Маурисио Руа в полутяжёлом весе в возрасте 23 лет.

Он является обладателем целого ряда рекордов UFC в полутяжёлом весе, в частности — рекорда по наибольшему количеству защит титула, рекорда по наибольшему количеству побед и рекорда по самой длинной серии побед.

На протяжении большей части своего чемпионского правления Джонс считался лучшим бойцом в мире во всех весовых категориях и провёл рекордные 1743 дня в качестве бойца № 1 в UFC во всех весовых категориях.

За всю свою карьеру он потерпел лишь одно поражение, которое, правда, вызвало скандал, поскольку его дисквалифицировали.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может провести заключительный бой в своей профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести еще один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.