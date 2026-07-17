"Він один з найвеличніших": ексчемпіон UFC Джонс назвав умови бою з Усиком

Ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс прокоментував можливість проведення поєдинку за правилами боксу проти колишнього чемпіона світу, українця Олександра Усика.

За словами Джонса, йому було б нецікаво проводити поєдинок за правилами боксу проти Усика. Про це він сказав у інтерв'ю каналу Ring Magazine.

"Це Усик, чувак. Він один із найвеличніших боксерів усіх часів у надважкій вазі. Я також знаю, що він займається боротьбою. Боротьба була важливою частиною його тренувань протягом багатьох років. Ймовірно, саме тому він так домінує у клінчі", — пояснив Джонс.

Водночас боєць UFC додав, що якщо Усику було б цікаво перевірити увесь свій арсенал бойових навичок, тобто битися за правилами MMA, він готовий "допомогти".

"Але обмежувати себе, використовуючи лише руки, – це не моя стихія. Так що з усіх надважковаговиків я бачу у Усика найбільший потенціал, і він здатний скласти конкуренцію. Але я не боксер і не вважаю Усика універсальним бійцем. Думаю, весь світ знає, що сталося б, якби нас зачинили в одній кімнаті. І на цьому я зупинюся", — переконаний Джонс.

Відео дня

Водночас на уточнююче питання про те, чи означає це, що він відмовиться від боксерського поєдинку, Джонс відповів ствердно.

"Я поважаю його на рингу, і він повинен поважати мене в октагоні", — резюмував ексчемпіон UFC.

Перед цим директор команди Усика Сергій Лапін заявляв, що Олександр розглядає бої проти Деонтея Вайлдера та Джонса.

Джон Джонс — що відомо про можливого суперника Усика

Джон Джонс став наймолодшим чемпіоном в історії UFC, здобувши перемогу над Маурісіо Руа у напівважкій вазі у віці 23 років.

Він володіє чималою кількістю рекордів UFC у напівважкій вазі, зокрема найбільша кількість захистів титулу, найбільшу кількість перемог і найдовша серія перемог.

Протягом більшої частини свого чемпіонського правління Джонс вважався найкращим бійцем у світі в усіх вагових категоріях вагою та провів рекордні 1743 дні як боєць №1 у UFC в усіх вагових категоріях.

За свою кар'єру він зазнав лише однієї поразки, яка, щоправда, є скандальною, адже його дискваліфікували.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.