"Есть результат": Усик резко ответил на критику своей победы над Верховеном

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик прокомментировал обвинения в том, что его победа над голландцем Рико Верховеном могла быть несправедливой.

В частности, Усик отметил, что спустя 2 месяца после боя о его исходе до сих пор много говорят. Об этом бою украинец рассказал каналу All Out Boxing.

Бывшего чемпиона мира спросили, считает ли он оправданными споры о том, кто победил в поединке с Верховеном.

"Я не могу об этом говорить. Я победил — вот мой ответ. Послушайте, мы всегда обсуждаем, оправдано ли это и бла-бла-бла. Результат налицо — мы победили. Слава Богу", — заявил Усик.

Напомним, что лишь в середине июля тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена Питер Фьюри в очередной раз высказался о поединке своего подопечного против украинца Александра Усика. В частности, Фьюри заявил, что считает действия рефери ошибкой.

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Финальный бой Усика — что известно

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что Александр Усик может провести заключительный бой в профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

При этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что не готов сражаться с Усиком по правилам бокса, однако, если украинец согласится выйти в октагон по правилам ММА, то Джонс готов провести такой поединок.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести еще один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.