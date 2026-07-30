"Є результат": Усик різко відповів на критику його перемоги над Верховеном

Український боксер, колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик прокоментував закиди, що його перемога проти нідерландця Ріко Верховена могла бути несправедливою.

Зокрема, Усик наголосив, що за 2 місяці після бою про його результат й досі багато говорять. Про бій українець розповів каналу All Out Boxing.

Ексчемпіона світу запитали про те, чи вважає він виправданими суперечки щодо того, хто переміг у бою з Верховеном.

"Я не можу про це говорити. Я переміг — це моя відповідь. Послухайте, ми завжди говоримо, чи це виправдано і бла-бла-бла. Є результат — ми перемогли. Слава Богу", — заявив Усик.

Нагадаємо, що лише в середині липня тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф'юрі вчергове висловився про поєдинок свого підопічного проти українця Олександра Усика. Зокрема, Ф'юрі заявив, що вважає дії рефері помилкою.

Відео дня

Фінальний бій Усика — що відомо

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

При цьому ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив про те, що не готовий битися з Усиком за правилами боксу, однак, якщо українець погодеться вийти в октагон за правилами MMA, то Джонс готовий провести такий поєдинок.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.