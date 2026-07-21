Тренер Верховена поскаржився на результати бою з Усиком та відповів, чи буде реванш

Тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф'юрі вчергове висловився про поєдинок свого підопічного проти українця Олександра Усика. Зокрема, Ф'юрі заявив, що вважає дії рефері помилкою.

Суддя бою зупинив поєдинок за секунду до завершення поєдинку. Свою думку він сказав у коментарі на каналі Seconds Out.

При цьому він наголосив, що не вважає це "пограбуванням", як це вважали багато фанатів боксу.

"Я б не сказав, що нас пограбували, бо це було б несправедливо щодо Усика. Скоріше, рефері припустився помилки, а помилятися можуть усі — ми ж люди. Зрештою, Усик переміг, а ми програли. Ось і все", — заявив Ф'юрі.

Чи можливий реванш бою Усика проти Верховена

Окремо Пітер Ф'юрі прокоментував можливість проведення поєдинку-відповіді між Олександром Усиком та Ріко Верховеном.

За його словами, українець настільки багато досягнув у боксі, що може сам обирати, з ким він хоче битися.

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"Усик — неймовірна людина. Величезна повага до нього. Він великий чемпіон", — сказав тренер.

Коли Верховен може провести наступний поєдинок

Тренер Верховена також розповів про те, коли його підопічний може провести наступний поєдинок в боксі. За словами Ф'юрі, він тоно продовжить кар'єру в боксі після бою з Олександром Усиком, який став другим поєдинком в його кар'єрі.

"Звісно, так. Його команда шукає для нього ще один великий боксерський поєдинок. Тож, сподіваюся, побачимо його наприкінці жовтня — в листопаді", — відповів наставник.

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

При цьому ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив про те, що не готовий битися з Усиком за правилами боксу, однак, якщо українець погодеться вийти в октагон за правилами MMA, то Джонс готовий провести такий поєдинок.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.