Тренер Верховена выразил недовольство результатами боя с Усиком и ответил, состоится ли реванш

Тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена Питер Фьюри в очередной раз высказался о поединке своего подопечного против украинца Александра Усика. В частности, Фьюри заявил, что считает действия рефери ошибкой.

Рефери остановил поединок за секунду до его окончания. Своё мнение он высказал в комментарии на канале Seconds Out.

При этом он подчеркнул, что не считает это "ограблением", как полагали многие поклонники бокса.

"Я бы не сказал, что нас обворовали, потому что это было бы несправедливо по отношению к Усику. Скорее, рефери допустил ошибку, а ошибаться могут все — мы же люди. В конце концов, Усик победил, а мы проиграли. Вот и всё", — заявил Фьюри.

Возможен ли реванш в бою Усика против Верховена?

Отдельно Питер Фьюри прокомментировал возможность проведения ответного боя между Александром Усиком и Рико Верховеном.

По его словам, украинец добился таких успехов в боксе, что может сам выбирать, с кем он хочет драться.

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"Усик — невероятный человек. Огромное уважение к нему. Он великий чемпион", — сказал тренер.

Когда Верховен сможет провести следующий поединок

Тренер Верховена также рассказал о том, когда его подопечный может провести следующий бой по боксу. По словам Фьюри, он не собирается продолжать карьеру в боксе после боя с Александром Усиком, который стал вторым поединком в его карьере.

"Конечно, да. Его команда ищет для него ещё один крупный боксёрский поединок. Так что, надеюсь, мы увидим его в конце октября — в ноябре", — ответил тренер.

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что Александр Усик может провести заключительный бой в профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

При этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что не готов сражаться с Усиком по правилам бокса, однако, если украинец согласится выйти в октагон по правилам ММА, то Джонс готов провести такой поединок.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести еще один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.