Усик перед матчем з Верховеном отримав емоційну новину від родини: що відомо

У травні український боксер Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена нокаутом наприкінці 11 раунду. Цей поєдинок вийшов достатньо скандальним, і його результати обговорюють досі.

Водночас для самого Усика цей бій складний емоційно через новину, яку той дізнався перед боєм. Про це сказав колишній чемпіон Glory та ексбоєць UFC Алістар Оверім у інтерв'ю каналу Playbook Boxing.

Оверім відзначив, що поєдинок був максимально якісним з боку обох бійців, і що він вірив, що Верховен зможе тримати високий рівень навіть попри те, що є кікбоксером.

"Я сам проходив шлях із ММА до кікбоксингу, тому знаю, наскільки важливою є правильна підготовка. Команда Верховена працює дуже професійно, тож я був упевнений, що він виходитиме в ринг із думками лише про перемогу", — заявив Оверім.

При цьому він відзначив, що для Усика цей поєдинок був особливо складним, адже весь бій він переживав хвилювання за свою родину.

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"Уже після бою стало відомо, що Усик переживав надзвичайно складний психологічний момент. Якщо отримати таке повідомлення від доньки напередодні поєдинку, очевидно, що повністю зосередитися дуже важко. Водночас це не применшує заслуг Ріко — він провів чудовий бій і до певного моменту вигравав за записками суддів", — сказав Оверім.

Ексбоєць UFC не уточнив, про яку саме новину йдеться. Водночас у ту ніч росіяни завдали одного з наймасованіших ударів по Києву та області, застосувавши під час атаки різноманітні види озброєнь, починаючи від "Шахедів" та закінчуючи балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Під масованою атакою вночі та зранку 24 травня опинилися понад 40 локацій, серед яких були культурні пам'ятки, будинки та споруди.

Нагадаємо, що Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, перемігши Ріко Верховена в 11 раунді.

У липні Олександр Усик прокоментував закиди, що його перемога проти Ріко Верховена могла бути несправедливою.

Фінальний бій Усика — що відомо

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Команда українського боксера вже веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing, яка розглядає можливість організації цього бою у США.

При цьому ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив про те, що не готовий битися з Усиком за правилами боксу, однак, якщо українець погодеться вийти в октагон за правилами MMA, то Джонс готовий провести такий поєдинок.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.