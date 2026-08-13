Усик показав нові милі фото з молодшою донькою

Український боксер Олександр Усик показав нові кадри зі своєю молодшою донькою — Марією.

Спортсмен показав, як бавиться з рідною дитиною. Фото були опубліковані у Instagram спортсмена.

Судячи з геотегу, фотографії були зроблені в Іспанії, імовірно, де Олександр Усик відпочивав.

Марія Усик — що відомо

28 січня 2024 року Олександр вчетверте став батьком. У подружжя Усиків народилася донька Марія.

Народження дитини сталося напередодні запланованого бою Усика проти Тайсона Ф'юрі, однак згодом цей поєдинок перенесли.

Згодом Усик вишив ім'я Марії на шортах, у яких він був під час переможного бою проти Тайсона Ф'юрі.

Наприкінці 2025 року український боксер підкорив дитяче свято доньки, на якому постав в образі діснеївського героя Міккі Мауса.

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Нагадаємо, що Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, перемігши Ріко Верховена в 11 раунді.

У липні Олександр Усик прокоментував закиди, що його перемога проти Ріко Верховена могла бути несправедливою.

Згодом колишній чемпіон Glory та ексбоєць UFC Алістар Оверім розповів, що для самого Усика цей бій був складним емоційно через новину, яку той дізнався перед боєм.

Нагадаємо, що лише в середині липня тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Пітер Ф'юрі вчергове висловився про поєдинок свого підопічного проти українця Олександра Усика. Зокрема, Ф'юрі заявив, що вважає дії рефері помилкою.

Варто зазначити, що після перемоги над Верховеном Олександр Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Водночас українець наголосив, що не завершує професійну кар'єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав своїм "останнім танцем".

Також Фокус писав, що український боксер Олександр Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі після добровільної відмови від своїх титулів. Після цього організація надала статус повноцінного чемпіона росіянину Мурату Гассієву, який раніше володів лише "регулярним" поясом.