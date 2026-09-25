В Усика помітили елітний годинник за 8 млн гривень (фото)
Відомий український боксер Олександр Усик засвітив елітний годинник. Вартість аксесуара становить 8 мільйонів гривень.
Знаменитість носить модель Patek Philippe з незвичним циферблатом. Відповідні фото оприлюднили у Threads.
Елітний годинник Усика
Український боксер має Patek Philippe 5980/60G-001 2024 року випуску. Корпус годинника зроблений із білого золота, а його головна особливість — незвичайна конструкція хронографа.
Так, у цій моделі використали лише один комбінований лічильник, який має 60-хвилинну та 12-годинну шкали одночасно. Таким чином, годинник боксера відрізняється від інших.
Крім цього, аксесуар Усика має складний механізм: калібр складається з 327 деталей, які розміщені в корпусі розміром 40,5 на 12,2 мм. Також у цій моделі є функція flyback, яка дозволяє швидко обнулити показники хронографа та запустити новий відлік.
Вартість годинника Усика становить приблизно 160 тисяч євро. На сьогодні це орієнтовно 8 мільйонів гривень.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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Крім того, український боксер Олександр Усик показав нові кадри зі своєю молодшою донькою — Марією. Фотографії були зроблені в Іспанії.