16 тисяч доларів: Анатолій Анатоліч засвітив елітний годинник (фото)

Український телеведучий Анатолій Анатоліч полюбляє носити коштовні годинники. За їхню ціну можна навіть купити хороший автомобіль.

Йдеться про Rolex Oyster Perpetual 36 Celebration Dial, з яким Анатолій Анатоліч засвітився на публіці. Про це розповів годинниковий ентузіаст "Телеграфу".

Як виглядає коштовний годинник Анатоліча

Вартість Rolex Oyster Perpetual 36 Celebration Dial сягає 16 тисяч євро. Годинник має сталевий корпус і бірюзовий циферблат з різнокольоровими кругами. Таку прикрасу часто називають Bubbles або "кульки", оскільки він схожий на іграшковий.

Анатолій Анатоліч Фото: Instagram

На циферблаті можна побачити жовті, зелені, червоні та рожеві елементи. Корпус годинника водозахисний до 100 метрів.

Цікаво, що звичайний Rolex Oyster Perpetual 36 коштує дешевше. Однак Celebration Dial продають переважно на вторинному ринку.

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На одному з сайтів вказано, що ця модель коштує 15 790 євро. На інших платформах можна придбати годинник за 15 900 євро.

Годинник Анатоліча Фото: Скріншот Годинник Анатоліча Фото: Скріншот

За такі кошти в Україні можна придбати хороший автомобіль. Наприклад, BMW 3 Series 2016 року – 16,5-16,9 тисяч доларів, або ж Mazda CX-5 2016 року – 15,5 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП в Києві та показав наслідки на своєму авто. За словами шоумена, він їхав в Оболонському районі столиці, коли стався інцидент.

Також знаменитість відповів на закиди, чому наразі не служить у війську. За його словами, зараз він перебуває на військовому обліку, пройшов ВЛК і готовий мобілізуватися, коли це буде необхідно.

Крім цього, Анатолій Анатоліч здивував підписників колажем, на якому показав кардинальні зміни у своїй зовнішності. Шанувальники неоднозначно сприйняли такі метаморфози, жартома запідозривши знаменитість у використанні графічних редакторів.