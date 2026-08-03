Відомий український ведучий пояснив, чому він не на фронті (фото)

Український телеведучий та багатодітний батько Анатолій Анатоліч відповів на закиди, чому наразі не служить у війську.

Своїми думками шоумен поділився в інтерв'ю "Насправді Show" та сказав, що перебуває на військовому обліку, пройшов ВЛК і готовий мобілізуватися, коли це буде необхідно, а наразі він працює "для війська".

Анатоліч заговорив про свою мобілізацію

За словами ведучаого, він не ухиляється від мобілізації, а всі документи давно в порядку.

"Я пройшов ВЛК, стою на обліку у військкоматі, тобто всі документи в мене в порядку, я нікуди не виїжджаю. Хоча я як багатодітний батько міг би жити за кордоном, але мій вибір — бути тут, бути зі своєю родиною", — каже Анатолій Анатоліч.

Шоумен зізнався, що керується принципом: "або ти для війська, або ти у війську". Багатодітний батько каже, що візьме до рук зброю, якщо таким чином принесе більше користі країні, а наразі він є корисним через волонтерську діяльність.

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"Я взагалі вважаю, що якщо людина ефективна в підтримці якоїсь бригади, то будь-яка бригада скаже: "Клас, працюй". Бо ця людина закриє їм потреби в оснащенні, у зброї. Без наших волонтерів неможливо уявити існування зараз нашої країни", — резюмував блогер.

Анатолій Анатоліч Фото: Instagram

Також шоумен заговорив про перемогу України. Він думає, що результати багатьом українцям не сподобаються, але сам Анатоліч мріє про деокупацію Донеччини, Луганщини, Криму.

"Але головне — це припинення вогню, зупинка щоденних обстрілів України. Все це буде елементами нашої перемоги", — наголосив Анатоліч.

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