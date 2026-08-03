Відомий український ведучий пояснив, чому він не на фронті (фото)
Український телеведучий та багатодітний батько Анатолій Анатоліч відповів на закиди, чому наразі не служить у війську.
Своїми думками шоумен поділився в інтерв'ю "Насправді Show" та сказав, що перебуває на військовому обліку, пройшов ВЛК і готовий мобілізуватися, коли це буде необхідно, а наразі він працює "для війська".
Анатоліч заговорив про свою мобілізацію
За словами ведучаого, він не ухиляється від мобілізації, а всі документи давно в порядку.
"Я пройшов ВЛК, стою на обліку у військкоматі, тобто всі документи в мене в порядку, я нікуди не виїжджаю. Хоча я як багатодітний батько міг би жити за кордоном, але мій вибір — бути тут, бути зі своєю родиною", — каже Анатолій Анатоліч.
Шоумен зізнався, що керується принципом: "або ти для війська, або ти у війську". Багатодітний батько каже, що візьме до рук зброю, якщо таким чином принесе більше користі країні, а наразі він є корисним через волонтерську діяльність.
"Я взагалі вважаю, що якщо людина ефективна в підтримці якоїсь бригади, то будь-яка бригада скаже: "Клас, працюй". Бо ця людина закриє їм потреби в оснащенні, у зброї. Без наших волонтерів неможливо уявити існування зараз нашої країни", — резюмував блогер.
Також шоумен заговорив про перемогу України. Він думає, що результати багатьом українцям не сподобаються, але сам Анатоліч мріє про деокупацію Донеччини, Луганщини, Криму.
"Але головне — це припинення вогню, зупинка щоденних обстрілів України. Все це буде елементами нашої перемоги", — наголосив Анатоліч.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП в Києві та показав наслідки на своєму авто.
- Ведучий здивував підписників колажем, на якому продемонстрував кардинальні зміни у своїй зовнішності.
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