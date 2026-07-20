"Фотошоп": відомий телеведучий показав себе до і після схуднення (фото)

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч здивував підписників колажем, на якому продемонстрував кардинальні зміни у своїй зовнішності. Шанувальники неоднозначно сприйняли такі метаморфози, жартома запідозривши знаменитість у використанні графічних редакторів.

Сам Анатоліч підписав публікацію як експеримент із зачіскою, зазначивши: "Відкрив лоба і як інша людина. От що правильна зачіска з людиною робе". На знімку він порівняв своє фото у вільній сорочці з більш свіжим кадром, де він позує у рожевій футболці з новою укладкою.

Підписники не залишилися осторонь і почали активно обговорювати зміни, зокрема залишаючи коментарі про "фотошоп", які, вочевидь, є дружнім жартом.

Інші жартують, що весь секрет перевтілення полягає лише у зміні стилю та намисті на шиї.

Анатолій Анатоліч показав себе до і після схуднення Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Поява Адель на Гран-прі Великої Британії з Формули-1 викликала хвилю обговорень у соціальних мережах. Фанати помітили, що обличчя співачки виглядає інакше, ніж раніше. Це спонукало британське видання Daily Mail розібратися в можливих причинах разом із фахівцями.

Психологиня та інфлюенсерка Наталія Холоденко опублікувала в Instagram ролик, де постала перед камерою у білизні без жодної обробки чи прикрас. На такий відвертий крок вона наважувалася роками, борючись із власними комплексами та тиском стереотипів щодо зовнішності.

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Крім того, українська зірка Ольга Цибульська вразила шанувальників помітним схудненням, скинувши 12 кілограмів. Артистка відверто розповіла, як зміна режиму та тренування допомогли їй досягти бажаного результату.