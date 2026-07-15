"Геть інша": схудлу співачку Адель не впізнали на публіці (фото)

Поява Адель на Гран-прі Великої Британії з Формули-1 викликала хвилю обговорень у соціальних мережах. Фанати помітили, що обличчя співачки виглядає інакше, ніж раніше.

38-річна британська співачка Адель нечасто з'являється на публічних заходах, тому її візит на перегони Формули-1 одразу став темою для обговорень. Глядачі звернули увагу на зміни в рисах обличчя співачки, мовляв, вона стала "геть інша". Це спонукало британське видання Daily Mail розібратися в можливих причинах разом із фахівцями.

Зовсім інша

Дерматологиня Альма Каменица зазначила, що значна втрата ваги сама по собі здатна суттєво трансформувати вигляд обличчя. За її словами, для компенсації втрачених об'ємів зазвичай застосовують ботокс, філери або ін'єкції для стимуляції колагену – втім, лікарка підкреслила, що не має підтверджень, чи вдавалася Адель саме до цих процедур.

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Адель тривалий час бориться з надлишковою вагою Фото: Instagram

Кожна з методик, на думку Каменици, дала б результат, який виглядає гармонійно: "Яким би не був її догляд, загальний результат виглядає збалансованим, природним і дуже відповідає її рисам. Адель має фантастичний вигляд".

Вона також додала, що після значного зниження ваги в'ялість шкіри та втрата об'ємів обличчя – типове явище.

Зміни можливі й без операцій

Пластичний хірург Пол Бенвелл підтвердив, що зменшення жирових пакетів обличчя внаслідок схуднення часто надає рисам виснаженого вигляду.

Шанувальники не впізнають співачку після схуднення Фото: Instagram

За його словами, історія зі зниженням ваги Адель, про яку широко писали ЗМІ, ілюструє, як природні зміни маси тіла впливають на пропорції обличчя – роблячи його худішим, а іноді й старішим, навіть без жодного хірургічного втручання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Адель зізналася про перенесену хворобу. Виявляється, співачка заразилася рідкісною інфекцією, а неправильне лікування призвело до часткової втрати слуху.

Певний час зірка не вживала алкоголь, проте зізналася, що цей період вже позаду – тепер вона здатна випити чимало спиртного за один вечір.

Також артистка вміє ретельно оберігати особисте життя від сторонніх очей: подробицями стосунків із чоловіком вона ділитися не поспішає.