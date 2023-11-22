Адель підтвердила, що потайки вдруге вийшла заміж

Співачка уміло приховує своє особисте життя і немає бажання виносити на публіку стоснки з чоловіком

Related video

35-річна британська співачка Адель підтвердила чутки, що вийшла заміж за 41-річного спортивного агента Річа Пола. Як пише видання Daily Mail, таку інформацію повідомив один із глядачів комедійному шоу, яке веде найкращий друг співачки Алан Карра.

Так, будучи в Лос-Анджелесі Адель прийшла на шоу свого друга, де він під час зйомок запитав присутніх у залі: "Чи є хтось з присутніх, хто нещодавно одружився".

На що співачка радісно викрикнула "Я". Таким чином підтвердивши чутки про весілля з Річчом Полом.

Коли саме пара одружилася та якою була церемонія не відомо, адже, що Адель, що Річ не поспішають афішувати особисте життя.

У жовтні в одному із інтервʼю журналістка ввічливо запитала Річ про те, чи правда, що вони з Адель одружилися і чи можна називати співачку "Місіс Пол". На що він відповів, що ЗМІ можуть говорити все, що їм захочеться, але він не та людина, яка буде світити своє особисте життя на публіку.

Відомо, що раніше Адель була заміжня за Саймоном Конекі пара 10 років пробула у шлюбі і розлучилася у 2021 році. Спільно подружжя має 12-річного сина Анджело Джеймса Конекі.

Нагадаємо, Адель планує запустити новий бізнес.