Оглохла і терпить нестерпний біль: Адель розповіла про своє захворювання (фото)

Співачка "підхопила" рідкісну інфекцію. Через неправильне лікування Адель частково втратила слух.

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Британська співачка і продюсерка Адель останні два місяці страждає від нестерпного болю через зараження рідкісною бактерією. Зірка під час шоу Caesars Palace розповіла, що тимчасово оглухла на одне вухо через інфекцію, повідомляє RadarOnline.

36-річна володарка премії "Греммі" відверто розповіла про своє захворювання. За її словами, у серпні під час концертів у Мюнхені вона в басейні підхопила рідкісну інфекцію, спричинену водними бактеріями. Відтоді співачка терпить нестерпний біль. "Це найболючіша річ, яка коли-небудь зі мною траплялася. Це дуже важко піддається лікуванню. Кілька днів я приймала неправильні антибіотики, але пізніше мені призначили той, який почав діяти", — поділилася виконавиця хіта Skyfall.

Співачка Адель Фото: adele

Через неправильне лікування Адель певний час мучилася від сильного болю і частково втратила слух. "Я кілька разів хотіла відрізати собі вухо... Зараз воно більше не болить, і це чудово, але я трохи оглухла на ліве вухо", — пояснила співачка.

Вона заявила, що візьме тривалу перерву в шоу-бізнесі після завершення концертів у Вегасі: "У мене взагалі немає жодних планів щодо нової музики. Я хочу зробити велику перерву після свого турне. Я планую зайнятися іншими творчими речами, хоча б на деякий час".

Раніше, 23 листопада 2023 року, Адель підтвердила, що потайки вдруге вийшла заміж. Співачка вміло приховує своє особисте життя і не має бажання виносити на публіку стосунки з чоловіком.