"Совсем другая": похудевшую певицу Адель не узнали на публике (фото)

Появление Адель на Гран-при Великобритании Формулы-1 вызвало волну обсуждений в социальных сетях. Поклонники заметили, что лицо певицы выглядит иначе, чем раньше.

38-летняя британская певица Адель редко появляется на публичных мероприятиях, поэтому её визит на гонку "Формулы-1" сразу стал темой для обсуждений. Зрители обратили внимание на изменения в чертах лица певицы, мол, она стала "совершенно другой". Это побудило британское издание Daily Mail разобраться в возможных причинах вместе со специалистами.

Совсем другая

Дерматолог Альма Каменица отметила, что значительная потеря веса сама по себе способна существенно изменить внешний вид лица. По её словам, для компенсации утраченных объемов обычно применяют ботокс, филлеры или инъекции для стимуляции коллагена – однако врач подчеркнула, что нет подтверждений того, прибегала ли Адель именно к этим процедурам.

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Адель уже давно борется с лишним весом Фото: Instagram

Каждая из этих методик, по мнению Каменицы, дала бы гармоничный результат: "Каким бы ни был её уход, общий результат выглядит сбалансированным, естественным и очень подходит к её чертам лица. Адель выглядит просто великолепно".

Она также добавила, что после значительного похудения дряблость кожи и потеря объёмов лица — типичное явление.

Изменения возможны и без операций

Пластический хирург Пол Бенвелл подтвердил, что уменьшение жировых отложений на лице в результате похудения часто придает чертам лица изможденный вид.

Поклонники не узнают певицу после похудения Фото: Instagram

По его словам, история с похудением Адель, о которой широко писали СМИ, иллюстрирует, как естественные изменения массы тела влияют на пропорции лица — делая его более худым, а иногда и старше, даже без какого-либо хирургического вмешательства.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Адель рассказала о перенесенной болезни. Оказывается, певица заразилась редкой инфекцией, а неправильное лечение привело к частичной потере слуха.

Некоторое время звезда не употребляла алкоголь, однако призналась, что этот период уже позади — теперь она способна выпить немало спиртного за один вечер.

Кроме того, артистка умеет тщательно охранять свою личную жизнь от посторонних глаз: она не спешит делиться подробностями своих отношений с мужем.