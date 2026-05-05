Адель — 38. Что случилось с карьерой певицы после похудения на 45 кг (фото, видео)
Сегодня, 5 мая, легендарной британской певице Адель исполняется 38 лет. За свою жизнь она уже покоряла музыкальные чарты, снялась в кино и сильно экспериментировала с внешностью.
Фокус по этому случаю рассказывает, как менялась именинница и что произошло с ее карьерой.
Адель Аткинс родилась в Лондоне. С 4 лет девочка начала петь и интересоваться музыкой, увлекаясь Spice Girls и Destiny's Child. Также знаковым в жизни именинницы стало выступление певицы Pink, которое Адель посетила в 14 лет.
В 2007 году Адель носила объемную одежду, короткие волосы и челку, скошенную набок. А в начале 2010-х именинница начала демонстрировать объемные прически в стиле Присциллы Пресли.
Впоследствии Адель получила 6 премий "Грэмми" и даже стала первой женщиной-артисткой, которая получила столько статуэток.
Развод Адель
В 2015 году артистка заметно постройнела. Тогда она состояла в отношениях с уже бывшим мужем Саймоном Конеки, воспитывала сына Анджело, который родился в октябре 2012 года, и работала над новым альбомом "25".
О желании похудеть именинница говорила и раньше, объясняя это проблемами со здоровьем. Поэтому сперва Адель отказалась от курения и начала заниматься спортом.
После тяжелого развода с Конеки в 2019 году звезда смогла найти силы справиться с депрессией и алкогольной зависимостью и продолжить жить полноценной жизнью. Она увлеклась спортом, сильно похудела и встретила новую любовь — спортивного агента Рича Пола.
Впрочем, ей пришлось нанять целую армию юристов, чтобы разделить впечатляющее состояние в 190 миллионов долларов и договорится о совместной опеке над сыном.
Пока длились все эти процессы, Адель села на строгую диету и занялась спортом, что позволило ей сбросить 45 килограмм.
В частности, именинница старалась употреблять сырые продукты — яблоки, цитрусовые, грецкие орехи, финики, чернику, петрушку, зеленый чай, сою, клубнику и тому подобное.
"Я поняла, что во время тренировок у меня не было тревоги. Никогда речь не шла о похудении. Я подумала: если я смогу сделать свое тело физически сильным и смогу это почувствовать и увидеть, то, возможно, однажды я смогу сделать свои эмоции и ум физически сильными", — говорила Адель.
Личное и бизнес Адель
Певица, которая воспитывает одного сына, не против иметь еще детей. Сейчас она в отношениях со спортивным агентом Ричем Полом. Об их помолвке поговаривали в феврале 2023 года. А летом того же года, вероятно, состоялась свадьба. Впоследствии на шоу Алана Карра Адель сама подтвердила свой новый официальный статус жены.
Кроме музыки, артистка начала заниматься бьюти-бизнесом и создала собственную линейку косметики.
Карьера Адель после похудения
В 2021 году вышел альбом "30", получив мировой успех и возглавив чарты в 24 странах.
30 ноября того же года Адель анонсировала резиденцию в Лас-Вегасе под названием Weekends with Adele, которая должна была длиться с 21 января по 16 апреля 2022 года.
В феврале 2023 года артистка посетила 65-ю ежегодную церемонию вручения премий "Грэмми", имея семь номинаций. Она получила тогда награду в категории "Лучшее сольное поп-исполнение" за песню Easy on Me.
А в 2026 году именинница осуществила актерский дебют, сыграв в исторической драме Тома Форда "Плач к небесам", которая должна выйти на широкие экраны осенью.
Кроме того, именинница умело скрывает свою личную жизнь и не имеет желания выносить на публику отношения с мужем.