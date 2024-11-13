Сложно поверить: Адель призналась сколько бутылок вина может выпить за одну ночь (фото)

Три года назад Адель очень сложно пережила развод. Она отказалась от спиртного, но теперь ее "воздержание закончилось" и выпить певица может очень много.

Британская певица и поэтесса Адель во время выступления 11 ноября Лас-Вегасе, штат Невада, откровенно рассказала о своих привычках в отношении алкоголя. Она заявила, что может пить вино до упаду и остаться трезвой, а вот от текилы становится агрессивной, сообщает Daily Star.

36-летняя певица, удостоенная наград, с нетерпением ждет возможности насладиться выпивкой, когда закончит свой тур в Лас-Вегасе в конце этого месяца.

"Я не пью столько, сколько хотелось бы, но через две недели я ухожу на пенсию, я собираюсь стать дневной выпивохой. Дело в том, что я вообще не люблю спиртное, но могу выпить 25 бутылок белого вина за одну ночь, и со мной все будет в порядке", — сказала звезда. Она добавила: "У меня с вами будет нормальный откровенный разговор".

Певица Адель Фото: Getty Images

В прошлом Адель заявляла о сокращении потребления спиртного, но она по-прежнему любит выпить. "Три порции спиртного, и я в 25 простынях. Я отправляюсь на другую планету. Мне лучше найти себе другое занятие, потому что если я не буду строить никаких планов, то просто сопьюсь. Текила делает меня агрессивной. Я готова драться, когда у меня есть текила. Она делает меня чертовски злой. От нее у меня похмелье длится около пяти дней поэтому я держусь подальше от текилы. Я просто не могу с ней справиться, и это безумие, потому что я британка и могу перепить кого угодно за столом", — призналась лауреат 16 премий Грэмми.

Позже исполнительница песни "Turning Tables" пошутила с толпой и дала своим слушателям советы о том, как предотвратить симптомы после употребления алкоголя: "Пейте воду, ведь спиртое вызывает обезвоживание… Ключ к тому, чтобы быть способной пить весь день и всю ночь, — это выпить стакан алкоголя, выпить стакан воды, выпить стакан алкоголя, выпить стакан воды". В ответ на открытой арене раздались радостные возгласы поклонников, и она спросила: "А сейчас кто-нибудь из вас пьян?".

В 2021 году Адель призналась, что не употребляла спиртное во время развода, хотя и очень нервничала, но с тех пор ее "воздержание закончилось".

Ранее, 28 октября, Адель рассказала о своем заболевании. Певица "подхватила" редкую инфекцию, а из-за неправильного лечения частично потеряла слух.