"Это был сюрприз": Адель призналась, почему расплакалась из-за Селин Дион

Селин Дион страдает от синдрома ригидного человека. Последние годы из-за скованности мышц она отошла от публичной жизни, а накануне посетила концерт Адель.

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Британская певица Адель публично обратилась к тяжелобольной Селин Дион. Артистка показала их совместное фото со своего последнего концерта в Instagram.

"Уже почти 2 года я выступаю в зале Селин Дион в Колизее. Осталось 4 недели! Это было единственное место, где я хотела сыграть в Вегасе, потому что оно было построено для нее. У меня есть ее фотография прямо возле сцены, которую я касаюсь каждый вечер перед тем, как уйти, и она пришла на шоу в эти выходные, и это был сюрприз, и это был миг!!! Селин Дион, люблю тебя очень-очень сильно. Слова никогда не подытожат, что ты для меня значишь, или что значит, когда ты приходишь на мое шоу, не говоря уже о том, как это было видеть тебя в своем дворце с твоей прекрасной семьей. Мне понравилось быть там, это была такая честь, и субботний вечер будет тем, что я запомню навсегда... Спасибо большое", — написала Адель.

Адель и Селин Дион

За несколько дней до этого Адель, выступая перед публикой, заметили среди зрителей в зале Селин Дион. Британская знаменитость расплакалась, обняла свою канадскую коллегу, которая последние годы борется с синдромом мышечной скованности, из-за чего отошла от публичной жизни.

Напомним, Адель расплакалась, увидев на своем концерте Селин Дион.

Также Фокус писал о другом появлении тяжелобольной Селин Дион на публике.