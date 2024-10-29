"Це був сюрприз": Адель зізналася, чому розплакалася через Селін Діон

Селін Діон страждає від синдрому ригідної людини. Останні роки через скутість мʼязів вона відійшла від публічного життя, а напередодні відвідала концерт Адель.

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Британська співачка Адель публічно звернулася до важкохворої Селін Діон. Артистка показала їхнє спільне фото зі свого останнього концерту в Instagram.

"Уже майже 2 роки я виступаю в кімнаті Селін Діон в Колізеї. Залишилось 4 тижні! Це було єдине місце, де я хотіла зіграти у Вегасі, бо воно було побудоване для неї. У мене є її фотографія прямо біля сцени, яку я торкаюся кожного вечора перед тим, як піти, і вона прийшла на шоу цими вихідними, і це був сюрприз, і це була мить!! Селін Діон, люблю тебе дуже-дуже сильно. Слова ніколи не підсумують, що ти для мене значиш, або що означає, коли ти приходиш на моє шоу, не кажучи вже про те, як це було бачити тебе у своєму палаці з твоєю прекрасною родиною. Мені сподобалося бути там, це була така честь, і суботній вечір буде тим, що я пам'ятаю назавжди… Дуже дякую", — написала Адель.

Адель та Селін Діон

За кілька днів до цього Адель, виступаючи перед публікою, помітили серед глядачів у залі Селін Діон. Британська знаменитість розплакалася, обійняла свою канадську колегу, яка останні роки бореться із синдромом мʼязової скутості, через що відійшла від публічного життя.

Нагадаємо, Адель розплакалася, побачивши на своєму концерті Селін Діон.

Також Фокус писав про іншу появу важкохворої Селін Діон на публіці.