Складно повірити: Адель зізналася, скільки пляшок вина може випити за одну ніч (фото)

Три роки тому Адель дуже складно пережила розлучення. Вона відмовилася від спиртного, але тепер її "утримання закінчилося" і випити співачка може дуже багато.

Британська співачка і поетеса Адель під час виступу 11 листопада у Лас-Вегасі, штат Невада, відверто розповіла про свої звички щодо алкоголю. Вона заявила, що може пити вино до упаду і залишитися тверезою, а ось від текіли стає агресивною, повідомляє Daily Star.

36-річна співачка, удостоєна нагород, з нетерпінням чекає на можливість насолодитися випивкою, коли закінчить свій тур у Лас-Вегасі наприкінці цього місяця.

"Я не п'ю стільки, скільки хотілося б, але через два тижні я йду на пенсію, я збираюся стати денною випивохою. Річ у тім, що я взагалі не люблю спиртне, але можу випити 25 пляшок білого вина за одну ніч, і зі мною все буде гаразд", — сказала зірка. Вона додала: "У мене з вами буде нормальна відверта розмова".

Співачка Адель Фото: Getty Images

У минулому Адель заявляла про скорочення споживання спиртного, але вона, як і раніше, любить випити. "Три порції спиртного і я в 25 простирадлах. Я вирушаю на іншу планету. Мені краще знайти собі інше заняття, тому що якщо я не будуватиму ніяких планів, то просто зіп'юся. Текіла робить мене агресивною. Я готова битися, коли в мене є текіла. Вона робить мене до біса злою. Від неї в мене похмілля триває близько п'яти днів, тому я тримаюся подалі від текіли. Я просто не можу з нею впоратися і це безумство, тому що я британка і можу перепити кого завгодно за столом", — зізналася лауреатка 16 премій Греммі.

Пізніше виконавиця пісні "Turning Tables" пожартувала з натовпом і дала своїм слухачам поради про те, як запобігти симптомам після вживання алкоголю: "Пийте воду, адже спирт викликає зневоднення... Ключ до того, щоб бути здатною пити весь день і всю ніч, — це випити склянку алкоголю, випити склянку води, випити склянку алкоголю, випити склянку води". У відповідь на відкритій арені пролунали радісні вигуки шанувальників, і вона запитала: "А зараз хто-небудь із вас п'яний?".

2021 року Адель зізналася, що не вживала спиртного під час розлучення, хоча й дуже нервувала, але відтоді її "утримання закінчилося".

Раніше, 28 жовтня, Адель розповіла про своє захворювання. Співачка "підхопила" рідкісну інфекцію, а через неправильне лікування частково втратила слух.