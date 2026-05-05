Адель — 38. Що сталося з карʼєрою співачки після схуднення на 45 кг (фото, відео)

Сьогодні, 5 травня, легендарній британській співачці Адель виповнюється 38 років. За своє життя вона вже підкорювала музичні чарти, знялася в кіно та сильно експериментувала із зовнішністю.

Фокус з цієї нагоди розповідає, як змінювалася іменинниця та що сталося з її карʼєрою.

Адель — 38 років

Адель Аткінс народилася в Лондоні. З 4 років дівчинка почала співати і цікавитися музикою, захоплюючись Spice Girls та Destiny's Child. Також знаковим у житті іменинниці став виступ співачки Pink, який Адель відвідала в 14 років.

Адель у дитинстві Фото: Instagram

У 2007 році Адель носила об’ємний одяг, коротке волосся і чубчик, скошений набік. А на початку 2010-х іменинниця почала демонструвати об’ємні зачіски у стилі Прісцилли Преслі.

Адель у 2007 та 2010-х роках Фото: колаж Фокус

Згодом Адель отримала 6 премій "Греммі" і навіть стала першою жінкою-артисткою, яка отримала стільки статуеток.

Зміни Адель Фото: колаж Фокус

Розлучення Адель

У 2015 році артистка помітно пострункішала. Тоді вона була у стосунках з уже колишнім чоловіком Саймоном Конекі, виховувала сина Анджело, який народився в жовтні 2012 року, і працювала над новим альбомом "25".

Про бажання схуднути іменинниця говорила і раніше, пояснюючи це проблемами зі здоров’ям. Тому спершу Адель відмовилася від паління та почала займатися спортом.

Після важкого розлучення з Конекі у 2019 році зірка змогла знайти сили впоратися з депресією та алкогольною залежністю та продовжити жити повноцінним життям. Вона захопилася спортом, сильно схудла і зустріла нове кохання — спортивного агента Річа Пола.

Втім, їй довелося найняти цілу армію юристів, щоб розділити вражаючий статок у 190 мільйонів доларів і домовиться про спільну опіку над сином.

Поки тривали всі ці процеси, Адель сіла на сувору дієту і зайнялася спортом, що дозволило їй скинути 45 кілограм.

Адель після схуднення Фото: Instagram

Зокрема, іменинниця намагалася вживати сирі продукти — яблука, цитрусові, волоські горіхи, фініки, чорницю, петрушку, зелений чай, сою, полуницю тощо.

"Я зрозуміла, що під час тренувань у мене не було тривоги. Ніколи не йшлося про схуднення. Я подумала: якщо я зможу зробити своє тіло фізично сильним і зможу це відчути та побачити, то, можливо, одного дня я зможу зробити свої емоції та розум фізично сильними", — казала Адель.

Адель після схуднення Фото: Instagram

Особисте та бізнес Адель

Співачка, яка виховує одного сина, не проти мати ще дітей. Наразі вона у стосунках із спортивним агентом Річем Полом. Про їхні заручини подейкували у лютому 2023 року. А улітку того ж року, ймовірно, відбулося весілля. Згодом на шоу Алана Карра Адель сама підтвердила свій новий офіційний статус дружини.

Крім музики, артистка почала займатися б’юті-бізнесом і створила власну лінійку косметики.

Адель 5 травня святкує день народження Фото: Instagram

Карʼєра Адель після схуднення

У 2021 році вийшов альбом "30", здобувши світовий успіх та очоливши чарти у 24 країнах.

30 листопада того ж року Адель анонсувала резиденцію в Лас-Вегасі під назвою Weekends with Adele, яка мала тривати з 21 січня до 16 квітня 2022 року.

У лютому 2023 року артистка відвідала 65-ту щорічну церемонію вручення премій "Греммі", маючи сім номінацій. Вона здобула тоді нагороду в категорії "Найкраще сольне поп-виконання" за пісню Easy on Me.

Кліп Easy on Me має понад 424 млн переглядів

А у 2026 році іменинниця здійснила акторський дебют, зігравши в історичній драмі Тома Форда "Плач до небес", яка має вийти на широкі екрани восени.

