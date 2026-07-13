Схудла Наталія Холоденко показала фігуру в спідньому (фото)
Психологиня та інфлюенсерка опублікувала в Instagram ролик, де постала перед камерою у білизні без жодної обробки чи прикрас. На такий відвертий крок вона наважувалася роками, борючись із власними комплексами та тиском стереотипів щодо зовнішності.
Наталя Холоденко, яка нещодавно потрапила в скандал з Барських і Бадоєвим, зняла себе перед дзеркалом у комплекті світлої білизни, окремо наголосивши, що показує себе саме "в трусах" – без ретуші та прикрас. Публікація в Instagram стала для неї своєрідним випробуванням, яке вона вирішила пройти свідомо.
Психологиня зізналася, що роками стикалася з підвищеною увагою до своєї фігури, і саме це спонукало її зняти відео.
"Я в трусах. І це так страшно. Але я так хочу, щоб люди могли перестати боятися. Якщо це зроблю я, то, можливо, хтось теж наважиться", – розповіла Холоденко.
Вона додала, що активно займається спортом і вважає себе людиною зі спортивною статурою.
Діагноз у Холоденко
Раніше Наталія розкрила, що живе з цукровим діабетом другого типу з дитинства – цей діагноз їй поставили ще у 12 років. Саме через хворобу німецькі лікарі офіційно призначили їй препарат, який застосовується для контролю рівня цукру в крові у пацієнтів з діабетом другого типу.
"У мене діабет другого типу. Він у мене з 12 років, можливо, від народження. Мені офіційно призначали "Оземпік" у Німеччині. Я навіть колола його десь чотири місяці, але я дуже несистемна, тому сама це закинула. Я відчула, що він має антидепресантну дію. Я стала спокійніша і до їжі, й емоційно", – розповідала психологиня.
Холоденко підкреслювала, що приймала препарат виключно за медичними показаннями, а не заради схуднення, як це роблять деякі зірки. Втім, визнала, що під час курсу апетит у неї помітно знизився.
Лікарі попереджають, що застосування "Оземпіку" без відповідних медичних показань небезпечне – препарат може викликати побічні ефекти та серйозні ускладнення для здоров'я.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Алан Бадоєв відреагував на слова Наталії Холоденко.
- Психологиня впевнена, що шлюб Даші Квіткової та Нікіти Добриніна був спланованим комерційним проєктом.
Наталія Холоденко відреагувала на критику Макса Барських та Алана Бадоєва іронічними відео.