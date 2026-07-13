Схудла Наталія Холоденко показала фігуру в спідньому (фото)

Психологиня та інфлюенсерка опублікувала в Instagram ролик, де постала перед камерою у білизні без жодної обробки чи прикрас. На такий відвертий крок вона наважувалася роками, борючись із власними комплексами та тиском стереотипів щодо зовнішності.

Наталя Холоденко, яка нещодавно потрапила в скандал з Барських і Бадоєвим, зняла себе перед дзеркалом у комплекті світлої білизни, окремо наголосивши, що показує себе саме "в трусах" – без ретуші та прикрас. Публікація в Instagram стала для неї своєрідним випробуванням, яке вона вирішила пройти свідомо.

Психологиня зізналася, що роками стикалася з підвищеною увагою до своєї фігури, і саме це спонукало її зняти відео.

"Я в трусах. І це так страшно. Але я так хочу, щоб люди могли перестати боятися. Якщо це зроблю я, то, можливо, хтось теж наважиться", – розповіла Холоденко.

Вона додала, що активно займається спортом і вважає себе людиною зі спортивною статурою.

Відео дня

Діагноз у Холоденко

Раніше Наталія розкрила, що живе з цукровим діабетом другого типу з дитинства – цей діагноз їй поставили ще у 12 років. Саме через хворобу німецькі лікарі офіційно призначили їй препарат, який застосовується для контролю рівня цукру в крові у пацієнтів з діабетом другого типу.

"У мене діабет другого типу. Він у мене з 12 років, можливо, від народження. Мені офіційно призначали "Оземпік" у Німеччині. Я навіть колола його десь чотири місяці, але я дуже несистемна, тому сама це закинула. Я відчула, що він має антидепресантну дію. Я стала спокійніша і до їжі, й емоційно", – розповідала психологиня.

Холоденко колола собі "Оземпік" Фото: Instagram

Холоденко підкреслювала, що приймала препарат виключно за медичними показаннями, а не заради схуднення, як це роблять деякі зірки. Втім, визнала, що під час курсу апетит у неї помітно знизився.

Лікарі попереджають, що застосування "Оземпіку" без відповідних медичних показань небезпечне – препарат може викликати побічні ефекти та серйозні ускладнення для здоров'я.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алан Бадоєв відреагував на слова Наталії Холоденко.

Психологиня впевнена, що шлюб Даші Квіткової та Нікіти Добриніна був спланованим комерційним проєктом.

Наталія Холоденко відреагувала на критику Макса Барських та Алана Бадоєва іронічними відео.