"Це заговорняк": Холоденко вважає, що шлюб колишнього "Холостяка" із Квітковою був піаром
Психологиня Наталія Холоденко впевнена, що шлюб Даші Квіткової та Нікіти Добриніна був спланованим комерційним проєктом для підвищення популярності. У новому інтерв'ю Антону Тимошенку вона заявила, що пара розійшлася саме як бізнес-партнери, виконавши свої фінансові цілі.
Під час розмови на YouTube-каналі Василя Тимошенка, Наталія Холоденко відверто поділилася своїми думками щодо щирості стосунків однієї з найвідоміших пар українського інстаграму. На думку психологині, союз переможниці "Холостяк-9" і самого холостяка мав чітке підґрунтя.
Холоденко стверджує, що це був "заговорняк", який дозволив обом учасникам суттєво "піднятися" та заробити гроші.
На запитання ведучого про спільну дитину пари, Наталія навела приклад Алана Бадоєва, зазначивши, що наявність дітей не завжди свідчить про класичну модель сім'ї.
Психологиня порівняла їхнє розлучення з розірванням ділового контракту. За її словами, підтримувати таку ілюзію довго — складно, тому "бізнес-партнери" просто розійшлися.
"Сто відсотків піар-роман. Ну вони на цьому піднялись, заробили гроші. Бізнес-партнери розходяться, чому вони не можуть розійтись?" — підкреслила Холоденко.
Думка Тимошенка
Сам Василь Тимошенко поставився до такої теорії скептично. Гуморист зазначив, що знав пару особисто і бачив їх за лаштунками.
"Ми працювали і спілкувалися доволі довго, і поводилися вони як стовідсоткова пара. В тому числі і сварилися", — зауважив Антон.
Добринін і Квіткова ці чутки наразі не коментували.
Крім того, нещодавно Наталія Холоденко розказала про зустріч з російським шоуменом Максимом Галкіним та заявила, що вони спілкувалися українською мовою. Однак її допис викликав різку реакцію в мережі — блогерка Олена Мандзюк публічно присоромила її.