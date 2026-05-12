"Це заговорняк": Холоденко вважає, що шлюб колишнього "Холостяка" із Квітковою був піаром

Психологиня Наталія Холоденко впевнена, що шлюб Даші Квіткової та Нікіти Добриніна був спланованим комерційним проєктом для підвищення популярності. У новому інтерв'ю Антону Тимошенку вона заявила, що пара розійшлася саме як бізнес-партнери, виконавши свої фінансові цілі.

Під час розмови на YouTube-каналі Василя Тимошенка, Наталія Холоденко відверто поділилася своїми думками щодо щирості стосунків однієї з найвідоміших пар українського інстаграму. На думку психологині, союз переможниці "Холостяк-9" і самого холостяка мав чітке підґрунтя.

Холоденко стверджує, що це був "заговорняк", який дозволив обом учасникам суттєво "піднятися" та заробити гроші.

Холоденко не вірить у справжність стосунків Добриніна і Квіткової Фото: YouTube

На запитання ведучого про спільну дитину пари, Наталія навела приклад Алана Бадоєва, зазначивши, що наявність дітей не завжди свідчить про класичну модель сім'ї.

Психологиня порівняла їхнє розлучення з розірванням ділового контракту. За її словами, підтримувати таку ілюзію довго — складно, тому "бізнес-партнери" просто розійшлися.

"Сто відсотків піар-роман. Ну вони на цьому піднялись, заробили гроші. Бізнес-партнери розходяться, чому вони не можуть розійтись?" — підкреслила Холоденко.

Даша Квіткова і Нікіта Добринін єдина пара, яка одружилась після шоу "Холостяк" Фото: Instagram

Думка Тимошенка

Сам Василь Тимошенко поставився до такої теорії скептично. Гуморист зазначив, що знав пару особисто і бачив їх за лаштунками.

"Ми працювали і спілкувалися доволі довго, і поводилися вони як стовідсоткова пара. В тому числі і сварилися", — зауважив Антон.

Добринін і Квіткова ці чутки наразі не коментували.

