"Это заговорняк": Холоденко считает, что брак бывшего "Холостяка" с Квитковой был пиаром

Психолог Наталья Холоденко уверена, что брак Даши Квитковой и Никиты Добрынина был спланированным коммерческим проектом для повышения популярности. В новом интервью Антону Тимошенко она заявила, что пара разошлась именно как бизнес-партнеры, выполнив свои финансовые цели.

Во время разговора на YouTube-канале Василия Тимошенко, Наталья Холоденко откровенно поделилась своими мыслями относительно искренности отношений одной из самых известных пар украинского инстаграма. По мнению психолога, союз победительницы "Холостяк-9" и самого холостяка имел четкую подоплеку.

Холоденко утверждает, что это был "заговорняк", который позволил обоим участникам существенно "подняться" и заработать деньги.

Холоденко не верит в подлинность отношений Добрынина и Квитковой Фото: YouTube

На вопрос ведущего о совместном ребенке пары, Наталья привела пример Алана Бадоева, отметив, что наличие детей не всегда свидетельствует о классической модели семьи.

Психолог сравнила их развод с расторжением делового контракта. По ее словам, поддерживать такую иллюзию долго — сложно, поэтому "бизнес-партнеры" просто разошлись.

"Сто процентов пиар-роман. Ну они на этом поднялись, заработали деньги. Бизнес-партнеры расходятся, почему они не могут разойтись?" — подчеркнула Холоденко.

Даша Квиткова и Никита Добрынин единственная пара, которая поженилась после шоу "Холостяк" Фото: Instagram

Мнение Тимошенко

Сам Василий Тимошенко отнесся к такой теории скептически. Юморист отметил, что знал пару лично и видел их за кулисами.

"Мы работали и общались довольно долго, и вели себя они как стопроцентная пара. В том числе и ссорились", — отметил Антон.

Добрынин и Квиткова эти слухи пока не комментировали.

