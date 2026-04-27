Холоденко похвасталась встречей с Галкиным: ее пристыдила Мандзюк (фото)

Психолог Наталья Холоденко рассказала о встрече с российским шоуменом Максимом Галкиным и заявила, что они общались на украинском языке. Однако ее сообщение вызвало резкую реакцию в сети — блогер Елена Мандзюк публично пристыдила ее.

Холоденко рассказала в Threads, что случайно познакомилась с Галкиным, когда разговаривала на украинском с подругой и услышала приветствие "доброго дня". По ее словам, это и стало началом их знакомства, после чего они пообщались на украинском и сделали совместное фото, которое она опубликовала.

Холоденко встретилась с Галкиным Фото: Threads

Впрочем, реакция на сообщение оказалась неоднозначной. Блогер Елена Мандзюк резко раскритиковала Холоденко, назвав ее публикацию "манкуртской". В своей заметке она также вспомнила Ирину Цыбух, которая, по ее словам, еще при жизни обращала внимание на пророссийскую деятельность Холоденко.

Мандзюк осудила Холоденко Фото: Threads

Мандзюк заявила, что во время войны неуместно популяризировать российских публичных лиц, даже если они демонстрируют приверженность к украинскому языку. Она подчеркнула, что украинские военные отдают жизнь за свободу страны, тогда как подобные сообщения, по ее мнению, "тянут в пространство россиян".

В комментариях под сообщениями пользователи разделились во мнениях: часть поддержала критику Мандзюк, другие же отметили, что Максим Галкин открыто выступал против войны России в Украине. Сама Холоденко пока публично не отреагировала на волну критики.

"Насколько мне известно, то Пугачева и Галкин покинули все свое имущество и бизнесы в РФ и переехали в другую страну только из-за того, что они не поддерживают войну. Также открыто выражали поддержку украинцам";

"Могла бы и не вы**бываться, все равно на русском говоришь...";

"Вауу, даже нормальные русские учат украинский. Может и до малороссов когда-то дойдет";

"А многие украинцы до сих пор не могут выучить свой язык. Как говорят "респект и уважуха" Максиму Галкину";

"Лена, вы неуместны".

