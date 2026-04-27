Холоденко похвасталась встречей с Галкиным: ее пристыдила Мандзюк (фото)
Психолог Наталья Холоденко рассказала о встрече с российским шоуменом Максимом Галкиным и заявила, что они общались на украинском языке. Однако ее сообщение вызвало резкую реакцию в сети — блогер Елена Мандзюк публично пристыдила ее.
Холоденко рассказала в Threads, что случайно познакомилась с Галкиным, когда разговаривала на украинском с подругой и услышала приветствие "доброго дня". По ее словам, это и стало началом их знакомства, после чего они пообщались на украинском и сделали совместное фото, которое она опубликовала.
Впрочем, реакция на сообщение оказалась неоднозначной. Блогер Елена Мандзюк резко раскритиковала Холоденко, назвав ее публикацию "манкуртской". В своей заметке она также вспомнила Ирину Цыбух, которая, по ее словам, еще при жизни обращала внимание на пророссийскую деятельность Холоденко.
Мандзюк заявила, что во время войны неуместно популяризировать российских публичных лиц, даже если они демонстрируют приверженность к украинскому языку. Она подчеркнула, что украинские военные отдают жизнь за свободу страны, тогда как подобные сообщения, по ее мнению, "тянут в пространство россиян".
Реакции людей
В комментариях под сообщениями пользователи разделились во мнениях: часть поддержала критику Мандзюк, другие же отметили, что Максим Галкин открыто выступал против войны России в Украине. Сама Холоденко пока публично не отреагировала на волну критики.
- "Насколько мне известно, то Пугачева и Галкин покинули все свое имущество и бизнесы в РФ и переехали в другую страну только из-за того, что они не поддерживают войну. Также открыто выражали поддержку украинцам";
- "Могла бы и не вы**бываться, все равно на русском говоришь...";
- "Вауу, даже нормальные русские учат украинский. Может и до малороссов когда-то дойдет";
- "А многие украинцы до сих пор не могут выучить свой язык. Как говорят "респект и уважуха" Максиму Галкину";
- "Лена, вы неуместны".
