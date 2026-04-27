"Даже без акцента": Галкин снова спел на украинском (видео)

Российский комик Максим Галкин снова спел на украинском языке. Он стал ведущим свадьбы бизнесмена и основателя IT-компании в Киеве Ники Ломиа с украинской моделью Никой в Каннах.

Кроме роли "тамады", россиянин также исполнил несколько музыкальных номеров. В частности, спел легендарный хит Иво Бобула "Розмова з тобою", а видео уже распространяется в Instagram (slobozhenkolifestyle).

Галкин спел на украинском языке

Свадьба состоялась в старинном поместье на Лазурном берегу с видом на море, а Максим Галкин стал ведущим события. Говорят, что комик за это получил 130 тысяч долларов гонорара.

На свадьбе можно было увидеть также Валерия Меладзе (по слухам, тот получил около 170 тысяч долларов). Туда пригласили и известного на весь мир пуэрториканского певца Рики Мартина за якобы 1,5 млн долларов.

Тем временем Галкин без акцента спел "Розмову з тобою" Иво Бобула, чем "взорвал" сеть.

Відео дня

Реакция сети

В комментариях люди пишут, что даже россиянин уже свободно говорит и поет на украинском, пока некоторые украинцы до сих пор не могут перейти:

"Я представляю, как он репетирует дома перед Аллой".

"Он пел эту песню Иво Бобулу почти два года назад в Лос-Анджелесе на своем концерте. Макс молодец".

"Супер, даже без акцента".

"Это человек с большой буквы и пример для многих украинцев, которые не могут выучить свой украинский язык".

"Для тех, кому трудно говорить на своем языке!"

"Была на его концерте и вживую это нереально красиво, он просто молодец".

