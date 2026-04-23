Максим Галкин показал Аллу Пугачеву с тростью в руке (фото)

Алла Пугачева снова оказалась в центре внимания из-за новых фото с отдыха на Кипре. На свежем кадре певица появилась с тростью, что сразу вызвало обсуждение в сети.

Российский шоумен Максим Галкин поделился в Instagram новым снимком своей супруги, Аллы Пугачевой. Фото было сделано в Лимассоле: артистка позировала на фоне Средиземного моря рядом с яхтами во время прогулки по городу.

77-летняя исполнительница предстала в стильном образе — в клетчатом платье и сапогах, дополнив лук кофтой, завязанной на талии, и солнцезащитными очками. Сам Галкин оставил публикацию без подписи, добавив лишь музыкальное сопровождение — трек "Pretty Woman".

Алла Пугачева с тростью Фото: Instagram

Впрочем, больше всего внимания пользователей привлекла не сама фотография, а деталь в руках Пугачевой — трость. Ранее подобные кадры уже появлялись в сети, но на этот раз артистка фактически подтвердила, что действительно пользуется ею во время ходьбы.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

