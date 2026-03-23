Вся в черном: 76-летняя Алла Пугачева вышла в люди на Кипре (фото)

Российская певица появилась на публике в Лимассоле. 76-летняя артистка пришла на празднование дня рождения своей подруги Стеллы в одном из местных ресторанов.

Алла Пугачева, которая вместе с 49-летним мужем Максимом Галкиным и детьми живет за границей, поделилась снимком с именинницей в Instagram.

На фотографии певица позирует в черной шубе от бренда Prada и черном берете. "Наша любимая красавица Стелла праздновала свой день рождения в ресторане Tartufo. О-о-очень вкусно. Всем привет", — пишет артистка.

Читатели в комментариях делают комплименты внешности и стилю артистки, желают ей долгих лет жизни, любви, здоровья и счастья. Среди публичных людей на пост отреагировала продюсер Нателла Крапивина.

Выезд Пугачевой за границу

Пугачева и Галкин женаты с 2011 года. Они воспитывают 12-летних детей: сына Гарри и дочь Лизу. Певица также имеет старшую дочь Кристину Орбакайте и трех внуков.

Алла Пугачева с семьей Фото: Instagram

В 2022 году Галкин публично осудил войну РФ с Украиной. Певица также поддержала мужа, после чего им пришлось уехать из страны. Семья некоторое время жила в Израиле, Юрмале, а теперь поселилась на Кипре.

