Вся в чорному: 76-річна Алла Пугачова вийшла в люди на Кіпрі (фото)

Російська співачка з'явилася на публіці в Лімасолі. 76-річна артистка прийшла на святкування дня народження своєї подруги Стелли в одному з місцевих ресторанів.

Алла Пугачова, яка разом із 49-річним чоловіком Максимом Галкіним та дітьми живе за кордоном, поділилася знімком із іменинницею в Instagram.

На фотографії співачка позує в чорній шубі від бренду Prada і чорному береті. "Наша улюблена красуня Стелла святкувала свій день народження в ресторані Tartufo. Ду-у-уже смачно. Всім привіт", — пише артистка.

Читачі у коментарях роблять компліменти зовнішності та стилю артистки, бажають їй довгих років життя, любові, здоров’я та щастя. Серед публічних людей на пост відреагувала продюсерка Нателла Крапівіна.

Виїзд Пугачової за кордон

Пугачова та Галкін одружені з 2011 року. Вони виховують 12-річних дітей: сина Гаррі та доньку Лізу. Співачка також має старшу дочку Крістіну Орбакайте та трьох онуків.

Алла Пугачова з родиною

У 2022 році Галкін публічно засудив війну РФ з Україною. Співачка також підтримала чоловіка, після чого їм довелося виїхати з країни. Родина певний час жила в Ізраїлі, Юрмалі, а тепер оселилася на Кіпрі.

