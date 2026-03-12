76-річна Алла Пугачова вперше вийшла у світ, спираючись на тростину (фото)

Співачка з'явилася на публіці на Кіпрі — і одразу привернула увагу публіку. Приводом для обговорення стала тростина, з якою артистку помітили вперше.

На фото, опублікованому однією з прихильниць співачки в Instagram, Алла Пугачова позує в невеликій компанії разом із чоловіком Максимом Галкіним та жінкою з дитиною на руках.

Артистка одягнена по-домашньому: світлі джинси, сріблясті черевики, светр і яскрава куртка з орнаментом. Обличчя наполовину приховане — темні окуляри і кепка. Помітно, що співачка опирається на тростину. Поруч стоїть Галкін із великим букетом жовтих тюльпанів.

Зовнішність Алли Пугачової

Підписники одразу звернули увагу на зміни в зовнішності співачки — багато хто вважає, що вона помітно схудла. Тростина також не залишилася непоміченою. Реакції розділилися: одні жартували, інші — підтримали.

Відео дня

Алла Пугачова і Максим Галкін Фото: Instagram

"Має чудовий вигляд, тростина додає елегантності", — написала одна з коментаторок. "Алло, живи довго… Шкода, час не зупиниш", — відгукнувся інший підписник.

Сама Пугачова появу тростини не коментувала.

Контекст

До речі, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя залишило країну. Галкін публічно засудив війну, після чого в РФ на нього посипалася критика, а в вересні 2022 року його внесли до реєстру "іноземних агентів". Пугачова тоді відкрито попросила визнати "іноагентом" і її — на знак солідарності з чоловіком. Відтоді вона майже не з'являється публічно і рідко коментує будь-що.

