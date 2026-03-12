76-летняя Алла Пугачева впервые вышла в свет, опираясь на трость (фото)

Певица появилась на публике на Кипре — и сразу привлекла внимание публики. Поводом для обсуждения стала трость, с которой артистку заметили впервые.

На фото, опубликованном одной из поклонниц певицы в Instagram, Алла Пугачева позирует в небольшой компании вместе с мужем Максимом Галкиным и женщиной с ребенком на руках.

Артистка одета по-домашнему: светлые джинсы, серебристые ботинки, свитер и яркая куртка с орнаментом. Лицо наполовину скрыто — темные очки и кепка. Заметно, что певица опирается на трость. Рядом стоит Галкин с большим букетом желтых тюльпанов.

Внешность Аллы Пугачевой

Подписчики сразу обратили внимание на изменения во внешности певицы — многие посчитали, что она заметно похудела. Трость также не осталась незамеченной. Реакции разделились: одни шутили, другие — поддержали.

Відео дня

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Instagram

"Отлично выглядит, трость добавляет элегантности", — написала одна из комментаторов. "Алло, живи долго... Жаль, время не остановишь", — откликнулся другой подписчик.

Сама Пугачева появление трости не комментировала.

Контекст

Кстати, после начала полномасштабного вторжения России в Украину супруги покинули страну. Галкин публично осудил войну, после чего в РФ на него посыпалась критика, а в сентябре 2022 года его внесли в реестр "иностранных агентов". Пугачева тогда открыто попросила признать "иноагентом" и ее — в знак солидарности с мужем. С тех пор она почти не появляется публично и редко комментирует что-либо.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Против российской певицы могут возбудить уголовное дело. Ей инкриминируют "оправдание терроризма" из-за упоминания о первом президенте Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве. Если российский "суд" признает 76-летнюю певицу виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Алла Пугачева появилась в резонансных документах, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

49-летний Максим Галкин разместил в социальных сетях новые фотографии своей жены Аллы Пугачевой. 76-летняя певица редко делится своими фото, поэтому эти кадры вызвали бурные обсуждения.