Максим Галкін показав Аллу Пугачову з тростиною в руці (фото)

Алла Пугачова знову опинилася в центрі уваги через нові фото з відпочинку на Кіпрі. На свіжому кадрі співачка з’явилася з тростиною, що одразу викликало обговорення в мережі.

Російський шоумен Максим Галкін поділився в Instagram новим знімком своєї дружини, Алли Пугачової. Фото було зроблене в Лімасолі: артистка позувала на тлі Середземного моря поруч із яхтами під час прогулянки містом.

77-річна виконавиця постала у стильному образі — у картатій сукні та чоботах, доповнивши лук кофтою, зав’язаною на талії, і сонцезахисними окулярами. Сам Галкін залишив публікацію без підпису, додавши лише музичний супровід — трек "Pretty Woman".

Алла Пугачова із тростиною

Втім, найбільше уваги користувачів привернула не сама світлина, а деталь у руках Пугачової — тростина. Раніше подібні кадри вже з’являлися в мережі, але цього разу артистка фактично підтвердила, що справді користується нею під час ходьби.

Російська співачка Алла Пугачова відкрито засудила повномасштабну війну РФ проти України, назвавши її причиною свого від’їзду з дому та підтримавши позицію чоловіка, гумориста Максима Галкіна. Фокус розповідав, що вона говорила про війну та чому її в Росії більше не чекають.

Крім того, подружжя начебто придбало розкішну нерухомість біля Софії, що у Болгарії. Ціна угода — 530 тисяч євро. Її підписали за допомогою посередників, а перший візит артистів заплановано на весну наступного року.