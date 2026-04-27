"Навіть без акценту": Галкін знову заспівав українською (відео)

Російський комік Максим Галкін знову заспівав українською. Він став ведучим весілля бізнесмена і засновника IT-компанії в Києві Нікі Ломіа з українською моделлю Нікою в Каннах.

Окрім ролі "тамади", росіянин також виконав кілька музичних номерів. Зокрема, заспівав легендарний хіт Іво Бобула "Розмова з тобою", а відео вже шириться в Instagram (slobozhenkolifestyle).

Галкін заспівав українською

Весілля відбулося у старовинному маєтку на Лазурному березі з видом на море, а Максим Галкін став ведучим події. Кажуть, що комік за це отримав 130 тисяч доларів гонорару.

На весіллі можна було побачити також Валерія Меладзе (за чутками, той отримав близько 170 тисяч доларів). Туди запросили й відомого на увесь світ пуерториканського співака Рікі Мартіна за начебто 1,5 млн доларів.

Тим часом Галкін без акценту заспівав "Розмову з тобою" Іво Бобула, чим "підірвав" мережу.

Реакція мережі

У коментарях люди пишуть, що навіть росіянин уже вільно говорить і співає українською, поки деякі українці досі не можуть перейти:

"Я уявляю, як він репетирує вдома перед Аллою".

"Він співав цю пісню Іво Бобулу майже два роки тому в Лос-Анджелесі на своєму концерті. Макс молодець".

"Супер, навіть без акценту".

"Це є людина з великої букви і приклад для багатьох українців, що не можуть вивчити свою українську мову".

"Для тих, кому важко говорити своєю мовою!"

"Була на його концерті і вживу це нереально гарно, він просто молодець".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Алла Пугачова знову опинилася в центрі уваги через нові фото з відпочинку на Кіпрі. На свіжому кадрі співачка з’явилася з тростиною.

Крім того, подружжя начебто придбало розкішну нерухомість біля Софії, що у Болгарії за 530 тисяч євро.

Крім того, російська співачка засудила війну РФ проти України, назвавши її причиною свого від’їзду з дому. Фокус розповідав, що вона говорила про війну та чому її в Росії більше не чекають.