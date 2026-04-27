Скандал из-за языка: концерт Анастасии Приходько сорвали после волны возмущения (фото)

В Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько, запланированный на 5 мая в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука. Причиной стал языковой скандал вокруг артистки, который вызвал волну возмущения в соцсетях.

О решении сообщила команда Центра Миколайчука на своей странице в Instagram. Накануне Приходько вызвала дискуссию в Threads, заявив, что общается "на киевском русском языке", что вызвало критику пользователей.

После резонансного высказывания в Центре отказались подписывать договор с организаторами выступления. В заведении отметили, что их позиция неизменна: поддержка украинской культуры, языка и ценностей, которые сегодня отстаивает страна. Там подчеркнули важность сохранения пространства, соответствующего принципам уважения к украинской идентичности и обществу.

Исполняющая обязанности директора центра Татьяна Дьяченко объяснила, что концертные агентства бронируют даты заранее, поэтому не всегда известно, кто будет выступать. По ее словам, как только стало известно о продаже билетов и запланированном концерте Приходько в их заведении, организаторам сразу сообщили об отказе и предложили искать другую локацию.

Представитель певицы Кирилл подтвердил отмену выступления и сообщил, что новую локацию искать не будут. По его словам, решение приняли из-за реакции местных жителей, чтобы не обострять ситуацию. Он добавил, что языковой вопрос сейчас остается чувствительным и остается открытым, когда артистка сможет вернуться с концертом в Черновцы.

Также выступление Приходько, запланированное на 6 мая в Новоднестровске Черновицкой области, отменили из-за низкого спроса на билеты.

